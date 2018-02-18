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    Gmail değişiyor! İşte yeni gelen bomba özellik

    Hürriyet Haber
    18.02.2018 - 11:31 | Son Güncelleme:

    Google'ın fazla kaynak tüketmeyen Go uygulamalarının arasına Gmail Go da eklendi! İşte sunduklarıyla etkileyen uygulama...

    Google, yeni Go uygulamalarıyla alt seviye telefonlardaki Google deneyimini iyileştirmek için çalışıyor. İsmi "Go" ile biten uygulamalar, daha fazla RAM ve veri tüketiyorlar, böylece uygun fiyatlı telefonlarda daha hızlı çalışıyorlar.

    Go platformuna katılan son uygulama, bugün yayınlanan Gmail Go oldu. Android Oreo 8.1'de çalışan uygulama, Gmail'in en temel işlevlerini ve çoklu hesapları destekliyor. Çoklu hesap olarak hem birden fazla Gmail hesabını, hem de üçüncü parti Yahoo Mail, Outlook.com, IMAP/POP eposta hesaplarını tanımlayabiliyorsunuz.

    Her zamanki Gmail uygulamasıyla Go uygulaması arasında çok büyük bir fark gözlenmiyor; bu yüzden Google'ın Go'ya doğru yöneleceği fikri aklınıza gelebiliyor. Gmail Go'yu farklı yapan ise APK boyutunun 20,66MB'tan 9,51MB'a düşmüş olması. Uygulamayı yüklediğinizde ise cihazınızda 47MB yerine 25MB yer kaplıyor.

    Boyutlardaki bu düşüş, ilginç biçimde işlevlere pek yansımıyor. Gmail Go ile epostalarınızı her zamanki gibi kategorilere ayırabiliyor, sohbet görünümünde görüntüleyebiliyorsunuz. Bazı kaynaklar uygulamada bazı gecikmelerin yaşandığını söylüyorlar ancak bu sorun, Android Go cihazları ortaya çıkana kadar onarılacaktır.

    Play Store'da daha önce yayınlanan Go uygulamaları arasında Gboard Go, Google Go, Maps Go ve YouTube Go var. Yeni yayınlanan Gmail Go sadece Android Oreo 8.1'de çalışsa da Files Go, Google Go ve Maps Go diğer sürümlerde de çalışıyor.

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