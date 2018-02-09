Globale sıçrama tahtası

KABUĞUNU kırarak globale açılan startuplar, çok büyük potansiyele sahip. Çıktıkları ülkenin hem marka değerine ve ekonomisine destek oldukları gibi bir başarı hikâyesi yazarak pek çok girişimciye ilham verebiliyorlar. Ancak globale açılmak, bir startup’a önemli derecede büyüme fırsatı sunsa da, aynı zamanda riskleri de içinde barındırıyor. İşte bu noktada global hedefli hızlandırma programları devreye giriyor. Yerel düzeyde yapılan hızlandırma programlarıyla aynı mekanizmada çalışan uluslararası hızlandırma programları, global çapta tecrübeli olan mentor ve yatırımcılarla girişimcilerin bir araya gelmesini sağlıyor. En önemlisi de startupların geliştirdikleri ürünleri yurtdışı pazarlara uyumlu olarak geliştirilmesi ve ürünlerdeki eksikliklerinin giderilmesi konularında destek veriyor. Türkiye’de de girişimcilerin globalleşmesi için destek veren platformlar yer alıyor. Henüz bir elin parmağını geçmese de şu ana kadar söz konusu hızlandırma programlarına katılan girişimlerin önemli başarıları bulunuyor. Biz de bu hafta uluslararası düzeydeki girişim hızlandırma programlarının bazılarını mercek altına aldık.



YENİ DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın verdiği destekle ‘Innogate’i 2014’te hayata geçirdi. Yerli teknoloji firmaların, uluslararası pazarlarda satış yapmalarını hedefleyen uluslararası girişim hızlandırma programı, şu ana kadar 40 yerli startup’a yurtdışı operasyonları için kapı araladı. Bu şirketlerden 23’ü ise aktif olarak ABD pazarında hizmet vermeye başladı. 18 Mart’a kadar sürecek başvurularla yeni dönemi başlatacak olan Innogate’in ilk aşaması İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, ABD pazarına giriş stratejileri, pazar araştırması, ürünün rekabetçi avantajlarını konumlandırma, fiyatlandırma ve iş modeli gibi pek çok konuyu kapsayan 2 aylık yoğun ve kapsamlı bir program desteği veriliyor. Programın İstanbul’daki eğitim ve ABD pazarına hazırlık dönemini başarıyla tamamlayan firmalar, San Francisco ve New York’ta uluslararası yatırımcılar, mentorlar ve diğer girişimcilerle bir araya geliyor. Birebir sonuç odaklı ve yoğun ilerleyen 6 aylık program süresince firmalar sektörlerine yönelik birçok bağlantıya ulaşırken, müşteri, partner ve distribütör adayları ile ilişkilerini geliştiriyor. Innogate Programı’ndan yararlanan girişimleri arasında Monument, Urbanstat, SBS, Invent Analytics, Repzone, Logiwa ve ODC Business Solutions yer alıyor.



6 AY VADİ ATMOSFERİ

Türkiye’deki önemli girişim hızlandırma programlarına ev sahipliği yapan StartersHub, odağına Silikon Vadisi’ni alan yeni platformunu hayata geçirdi. 3S Landing Pad adındaki platform, büyüme aşamasındaki girişimlerin Silikon Vadisi’nde çalışarak küresel pazara açılmalarını hedefliyor ve girişimlerin 6 ay boyunca Silikon Vadisi’nde çalışmasını sağlıyor. Startupbootcamp ve beş üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu KOSGEB destekli uluslararası kuluçka merkezi Starcamp iş birliğiyle hayata geçirilen 3S Landing Pad’e, farklı ülkelerde, kendi pazarlarında gelir elde etmeye başlamış teknoloji girişimler başvuru yapabiliyor. Dijital sağlık, büyük veri ve iş analitikleri, yapay zekâ ve makine öğrenimi, nesnelerin interneti (IoT), seyahat ve lojistik, finansal teknolojiler (FinTech) başta olmak birçok alandaki startuplar programa başvurabiliyor. Platforma seçilecek girişimlerin, global pazara açılma potansiyeline sahip bir ürün veya hizmet geliştirmiş olmaları ve mali açıdan ABD standartlarında iş yapabilir durumda bulunmaları gerekiyor. Programa seçilen girişimlerin StartersHub’dan program esnasında 40 bin dolar finansal destek, programın sonunda da StartersHub ve ortaklarından 250 bin dolara kadar devam yatırımı ve Startupbootcamp aracılığıyla 250 bin dolar değerinde katkıyı elde edebiliyor. 3S Landing Pad’e başvurular 20 Nisan’a kadar devam ediyor.