Global Türkler

MUHTAR Kent, Hikmet Ersek, Tufan Erginbilgiç, Serpil Timuray, Ümran Beba, Galya Frayman Molinas... Türk iş dünyasının yakından izlediği, dünya ekonomisine yön veren şirketlerin üst düzey yönetici pozisyonlarında yer bulan bu isimler, yönettikleri büyüklüklerle göz dolduruyor. Onların ajandaları, sadece Türk iş alemi değil, dünya tarafından da dikkatle takip ediliyor.

Capital dergisi “Global 50 Türk” araştırması ile sınır ötesinde zirvedeki 50 ismi belirledi.

Zirvede geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Muhtar Kent ve Hikmet Ersek var. Hafize Gaye Erkan gibi listeye pek çok yeni ve önemli ismin de dahil olduğu gözleniyor. 35 yaşında finans profesörü olan Erkan, bugün Amerika’nın önemli bankalarından First Republic Bank’ın yönetim kurulu başkanı. Aslında onun hikayesi global CEO’luk için ilham veren örneklerden sadece biri. Peki listede yer alan diğer yöneticiler kim? Onları birleştiren ortak özellikler neler? Ajandalarında neler var? Global 50 Türk yöneticiye yönelik düzenlenen ankette, bu soruların yanıtı da yer alıyor. 46 yöneticinin katıldığı anketten ilginç detaylar var. İşte onlardan derlediğimiz başlıklar...

BOĞAZİÇİ FARKI

Çokuluslu şirketlerde global olarak üst düzey pozisyonlara giden kariyer yolu öncelikle eğitimle başlıyor. Global 50 Türk Lider anketine katılanların profili de bunu doğrular nitelikte. Bu liderlerin yüzde 59.5’i yüksek lisans, yüzde 31’i lisans ve yüzde 9.5’i doktora derecesine sahip. Boğaziçi Üniversitesi en çok global lider yetiştiren üniversite olarak öne çıkıyor. Her 5 global Türk liderden biri Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun. Yüzde 16.7’si, ODTÜ mezunu. Örneğin PepsiCo Global Yetenek Yönetimi, Çeşitlilik ve Dahil Etme Kıdemli Başkan Yardımcısı Ümran Beba, BBVA Compass CEO’su Onur Genç, Perfetti Van Melle Kuzey Amerika Başkanı ve CEO’su Mehmet Yüksek ve Diversey Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Başkanı Somer Gündoğdu, Boğaziçi Üniversite’sinden mezunlar arasında yer alıyor. Prysmian Group Kuzey Amerika Başkanı ve CEO’su Hakan Özmen ile Bosch Grubu Elektrikli Tahrik Sistemleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Mehmet Gürcan Karakaş ODTÜ mezunu. Üniversite eğitimini yurtdışında tamamlayan global liderlerin mezun olduğu okullar arasındaysa Columbia, Princeton, Cornell, Harvard Business School, California Berkeley ile Almanya, Fransa, Avusturya ve İsviçre’deki okullar ilk sıralarda yer alıyor.

KAÇ YAŞINDALAR?

Peki çokuluslu bir şirketin tepe noktasına çıkmak için en uygun yaş nedir? Ankete katılan global liderlerin yüzde 66.7’si şu an 40-50, yüzde 19’u 30-40 yaş arasında ve global pozisyonlarda görevlerine devam ediyor. Geri kalanlar 50 ve üzeri yaş grubuna dahil. Bu liderlerin yüzde 31’i, 7-10 yıllık global deneyime sahip. Yüzde 28.6’sı 15 ve daha fazla süredir yurtdışında kariyerlerini sürdürüyor. Yüzde 19’u ise 5-7 yıldır yurtdışı kariyeri deneyimliyor.

YURTDIŞINDAKİ EN GÜÇLÜ 50 TÜRK YÖNETİCİ

EN ÖNEMLİ 5 ÖZELLİK

TÜRK yöneticilerin global arenada pek çok farklı yeteneğiyle öne çıktığı görülüyor. Anketten çıkan sonuçlara göre ilk 5 özellik vizyonerlik, kriz yönetiminde deneyim sahibi olmak, çalışkan olmak, çok yönlülük ve performans baskısına dayanıklı olmak. Egon Zehnder Türkiye Ortağı Tankut Şensürücü, Türk yöneticilerin kararlı, dirayetli ve çalışkan olmalarıyla performans baskısının yüksek olduğu ortamlarda daha çok öne çıktığını söylüyor. Yine kriz ortamlarında Türk yöneticilerin liderlik özelliklerinin değer kazandığını belirtiyor ve “Yine de denge önemli. Bu özellikler çok öne çıkarıldığında, uzun vadeli düşünme, ortak akılla karar alma, kalıcı performans yaratma gibi önemli konular arka planda kalabiliyor” diye konuşuyor.

AJANDADA NE VAR?

- Global Türk CEO’ların ajandaları da merak konusu. Araştırmaya katılan global Türk liderlerin yüzde 31.6’sının ajandasında ilk sırada büyüme yer alıyor.

- Kârlılık, global CEO’ların ajandasında yer tutan bir diğer önemli madde. Global liderlerin yüzde 26.2’si ajandalarının en önemli ilk 3 maddesinden birinin kârlılığa odaklanmak olduğunu söylüyor. Global Türk liderlerin yüzde 11.9’u ise müşteri deneyiminin en önemli gündemleri olduğunu belirtiyor.

- Global liderler önümüzdeki 3 yılda işlerini etkileyebilecek gelişme ve riskler hakkında da bilgi veriyor. CEO’lar teknolojideki değişimler, global istikrarsızlık ve bölgelerinde olası bir karışıklıktan endişe duyuyor.