Global peynirci

2000’li yıllara kadar marketlere özel markalı ürünler üreten Ekici Peynir, yaklaşık 6 milyar liralık pazarda ilk 5 marka arasına girmeyi başardı. Antalya’da kurulan üretim tesislerinde farklı çeşit peynir ürettiklerini anlatan Ekici Peynir Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekici, “Türkiye’de 5 yıl öncesine kadar beyaz peynirin payı yüzde 70’ler civarındaydı. Bugün bu rakam yüzde 46’ya geriledi. Artık sofralarda 3-4 çeşit peynir yer alıyor. Türkiye’de toplam 200 çeşit peynir bulunuyor. Biz de sürekli Ar-Ge yatırımları ile peynir çeşitliliğini arttırıyoruz. Bugün 30 faklı ürünümüz var. Hedefimiz global bir marka olmak” dedi. Mustafa Ekici, şirketin kuruluşunu ve hedeflerini şöyle anlattı:

ÇEŞİT ÇEŞİT ÜRETİYOR

“1950’lerde peynir işini babamdan öğrendim. 1979 yılında Antalya’ya geldik. O yıl kardeşimle peynir üretmeye başladık. 1980’de küçük bir atölye kurduk ve 1997 yılına kadar burada faaliyet gösterdik. Daha sonra mevcut üretim tesisimizi hayata geçirdik. Bu dönemde daha çok marketlere özel markalı ürünler yapıyorduk. 2000 yılında markalaşma kararı aldık. 7 yıl sonra yani 2007 itibariyle Ekici Peynir markası ile üretim yapmaya başladık. Kendi markamız ile büyüme stratejimiz doğrultusunda hedefler koyduk. Bugün Türkiye’de peynir alanında ilk 5 marka arasına girmeyi başardık. Bunu yaparken de Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımız bizi ön plana çıkardı.

2016’yı 258 milyon lira ciro ile kapattık. Bu yıl yine yüzde 10 civarında bir büyüme bekliyoruz. Ciromuzun yüzde 2’lik kısmı ihracattan geliyor. 5 yılda 50 milyon liralık yatırım yaptık. Yeni ürün ve kapasite yatırımlarımız sürecek. Süzme peynir hattımızı genişletmeyi planlıyoruz. Şuanda yatırımı bitmek üzere. 2018 yılında devreye alacağız ve üretim kapasitemiz 3 katına çıkacak. En büyük yatırımımızı da 2014’de yaptık. Beyaz peynir de ürettiğimiz ‘lokum’ çok tuttu. Bu ürün bizi pazarda üst sıralara taşıdı. Şuan tesisimizde 500 kişi istihdam ediyoruz. Antalya lokasyon ve ürün tedariği anlamında çok iyi bir nokta. Buradaki yatırımımızı ileride büyütebiliriz.”

HER BÖLGENİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI FARKLI

TÜRKİYE’de peynir tüketim alışkanlıklarına da değinen Mustafa Ekici, şöyle konuştu: “İstanbul ile Anadolu’da tüketim alışkanlıklarında belirgin farklılıklar var. Anadolu beyaz peynir tüketimine alışkın ve daha çok bu ürünü talep ederken, İstanbul’da tüketiciler taze beyaz peynirden daha çok en az 6 ay olgunlaştırılmış klasik beyaz peyniri tercih ediyor. Bölgesel farklılık da var. Ege Bölgesi’nde, İzmir tulum peyniri tüketilirken, doğu bölgelerde yöresel peynirlere olan ilgi yoğun. İstanbul’da paketli küçük gramajlı peynirlere talep daha fazla.”