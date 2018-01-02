Global kulaklık pazarı 14 milyar doları buldu

Kulaklıklar artık otomobil, cep telefonu, bilgisayar gibi bir prestij nesnesi hâline geldi. Kişiliğimiz ve zevklerimiz hakkında mesajlar veren nesnelere dönüştü. Akıllı telefonlar ve online müzik platformları, kulaklıklara duyulan ilgiyi artırıyor. Markalar, pazarı her geçen gün genişletiyor ve farklı ihtiyaçlara göre tasarladıkları kulaklıklarla karşımıza çıkıyor.

Kulaklık pazarı 14 milyar dolar civarında

Kulaklık pazarı her yıl yüzde 100 büyüyor. Bircom CEO’su Burçin Bircanoğlu, pazarla ilgili şu verileri paylaştı. Bircanoğlu, “Global kulaklık pazarı, 2017 sonu itibarıyla yaklaşık 14 milyar doları buldu. Türkiye’de pazarın büyüklüğü ise 100 milyon TL’yi geçti. 2016 yılında pazarın yarısından fazlası kablolu kulaklıklara aitken, 2017 yılında kablosuz kulaklıklar yükselişe geçti. Çünkü kablosuz protokol teknolojisi çok gelişti” dedi.



En çok hangi kulaklıklar tercih ediliyor?

2017’de en çok kablosuz kulaklıklar tercih edildi. 16-30 yaş aralığındakiler müzik kulaklıklarıyla birlikte oyun kulaklıklarını daha çok tercih etti. Lüks segment olarak bilinen high-end kulaklıklar ise 30 yaş ve üzeri kesim tarafından ilgi gördü.

Dünyanın en büyük markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürüten Bircom, kaliteli sese önem verenler için Sennheiser’ın ürünlerini satışa sunuyor. Sennheiser’ın İstanbul Levent’te Sennheiser Deneyim Merkezi bulunuyor. Yüksek kaliteye sahip kulaklıklara ilgi duyanlar, ses meraklıları ve diğer bütün müzikseverler, burada Sennheiser’ın ürünlerini yakından inceleyip test edebiliyorlar.



Hangi kulaklık bana göre?

Kulaklık seçerken aslında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Sadece fiyatına veya tasarımına göre kulaklık seçmek yanlış. Burçin Bircanoğlu, kulaklık seçerken dikkat edilmesi gereken maddeleri şöyle sıraladı: “Aktif bir yaşama sahip olan herkes, Sennheiser’ın HD 4 serisi gibi kablosuz kulaklıkları tercih etmeli. Özellikle seyahat tutkunları için tasarlanan PXC 550 modeli, hafifliği ve konforu ile öne çıkıyor. Spor yaparken hareketi kısıtlamayan, su altında bile kullanılabilen tasarımlar öne çıkıyor. Oyun tutkunları ise daha üstün netlik ve gerçeklik hissi sağlayan GSP 300 gibi modelleri tercih etmeliler.”