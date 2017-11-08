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    Global kadın liderler arasında bir Türk

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 14:58 | Son Güncelleme:

    Türkiye merkezli teknoloji firması reeder’ın kurucu ortağı Sezen Sungur Saral, vizyon sahibi kadın girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen, Global Girişimci Kadın Liderler Programı'nın 10. yılını kutlamak üzere ABD’de düzenlenecek bir etkinlikte konuşma yapacak

    Teknoloji firması reeder’ın kurucu ortağı Sezen Sungur Saral, Uluslararası Denetim ve Danışmanlık şirketi EY’in vizyon sahibi kadın girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Global Girişimci Kadın Liderler Programı'nın 10. yılı için ABD’de 14-15 Kasım'da düzenlenecek organizasyonda konuşmacı olacak.

    Kayak ve voleybol alanlarında profesyonel sporculuk geçmişine sahip olan Sezen Sungur Saral, ABD’nin  California eyaletinin Palm Springs şehrinde düzenlenecek panelde, sporcu olmanın kadın girişimciler üzerindeki etkisine dair bir konuşma yapmak üzere davet edildi.

    ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın onur konuğu olarak katılacağı oturumda dünyanın çeşitli yerlerinden üst düzey bürokratlar ve iş insanları da hazır bulunacak.

    Sezen Sungur Saral, "reeder'ın şu ana kadar çıktığı en yüksek kürsü" şeklinde ifade ettiği bu platformda, firmasının kuruluş hikayesini anlatacak. Saral, bir kadın ve girişimci olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi istediğini de belirtti.

    Bir Türk girişimi olarak EMEA bölgesinde satış rekorları kıran reeder, global marka olma yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor. Geçen yıl Endeavor Türkiye tarafından uluslararası seçim paneline aday gösterilen marka bu yıl Samsun'da 2500 m2 operasyon merkezi kurarak Çin'den yatırım aldı.

    Etiketler: reeder , Sezen Sungur Saral , lider
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