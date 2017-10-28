Gizli yapılanma 8 dalgada çökertildi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinasyonunda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı. Örgütün, Türkiye’yi 5 bölgeye ayırırken, İstanbul’u 11 ile böldüğü belirlendi. İl olarak belirlenen yerlerin de eyalet adı altında farklı bölgelere ayrıldığı saptandı. Bölgesel yapılanması terör örgütleri PKK ve DHKP/C yapılanmalarıyla benzerlik taşırken, örgüt yönetimi faaliyetlerin gizli yapılması talimatını verdi.



‘İl abisi’ yerine ‘eğitim danışmanı’ pozisyonu getirilirken, onun altında da 'eyalet talebe’, ‘büyük bölge talebe, küçük bölge talebe’ ‘yurt sorumlusu’, ‘belletmen’, ‘serdoktor/başhekim/uzman’ mesulleri oluşturuldu. ‘Eğitim danışmanı’na para trafiğini takip eden ‘il muhasebecisi’ ve ‘il muhasebe yardımcısı’ bağlandı. Örgüt üyelerinin gizlendiği ‘gaybubet evleri’ adı verilen adresler tespit edildi. Teknik ve fiziki takipte 2010- 2016 arasında İstanbul il abileri ve bunlara bağlı örgüt üyeleri de tespit edildi. 2010 - 2012 arasında Ahmet Kara, 2012 - 2014 arasında Abdülletif Tepkan ve 2014 - 2016 arasında da Ahmet Kirmiç’in ‘İstanbul il abiliği’ yaptığı belirlendi. Bu üç kişinin firari olarak arandığı bildirildi.



KARDEŞİ DEŞİFRE EDİLDİ

Bu çalışmada darbe girişiminin kilit ismi ‘Hava Kuvvetleri imamı’ Adil Öksüz’ün kardeşi Mehmet Öksüz’ün örgüt içindeki görevi belli oldu. Adil Öksüz’ün kaçması ve gizlenmesinde rolü olduğu belirlenen Mehmet Öksüz’ün 2012/2014 arasında ‘Üsküdar abisi’ olduğu tespit edildi. Öğretmenlikten ihraç edilen Mehmet Öksüz’ün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da anlaşıldı. Mehmet Öksüz’ün firar etmesinin ardından ‘Üsküdar abiliğine’ FETÖ/PDY’nin kolejlerinde öğretmenlik yapan Celal Çelik’in getirildiği belirlendi. Çelik, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı ve tutuklandı. Adil Öksüz’ün darbe girişiminden 3 gün sonra Üsküdar’a geldiği HTS kayıtlarından ortaya çıkarılmıştı.



HEPSİNDE BYLOCK VAR

Gizli yapılanmaya yönelik son operasyon 14 Ekim 2017 günü gerçekleştirildi. 8 dalga operasyonda, 408 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 155 kişi tutuklandı. 61 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Yapılan baskınlarda bulunamayan 192 kişi hakkında yakalama kararları çıkarıldı. 408 kişinin tamamının ByLock kullandığı saptandı.