Gizli tanıktan teşhis: ‘Tel Abyad’da eğitim aldık’

Dava dosyasına, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik DEAŞ saldırısına ilişkin soruşturmada ifadesi alınan gizli tanık ‘Piramit’in ifadeleri de girdi. Sanıkları fotoğraflarından teşhis eden gizli tanık, polis operasyonu sırasında kendisini patlatan Yunus Durmaz için “Örgütün Türkiye eylem sorumlusudur” dedi. Sanıkların ‘örgüt üyesi olmadıkları’ yönündeki beyanlarına rağmen gizli tanık, Erman Ekici’nin örgütün mali işlerinden sorumlu olduğunu, Talha Güneş’in bomba yaptığını, Hacı Ali Durmaz’ın silah eğitimi verdiğini anlattı. Gizli tanık, Suriye’nin Rakka kentindeki Tel Abyad ilçesinde 40 gün eğitim aldıklarını anlattı. Acil Sağlık Personeli hakkında yapılan ön inceleme raporu da mahkemeye gönderildi. Patlama sonrası ve öncesinde sağlık hizmetlerinin gereği gibi yapılmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı savunulan raporda, “Özverili çalışmalarından dolayı temsilen 6 sağlık personelinin Cumhurbaşkanlığı 29 Ekim resepsiyonuna gönderildiği” belirtildi.