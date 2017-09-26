Gizli tanık konuşacak!

Davaya konu olay, 9 Eylül 2016 günü Sevgi Mahallesi 669 sokakta meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Esen Yaman (29), apartman girişinde Serkan G. (28) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan G. belinden çıkardığı tabancayla Yaman’ı öldürdü. Kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı. Yapılan araştırmalar sonucu katil zanlısı Serkan G.’nin ’yaralama’ suçundan girdiği Foça Yarı Açık Ceza evinden izinli çıktıktan sonra geri dönmediği ve firar ettiği belirlendi. Esen Yaman’ı öldüren Serkan G.’nin, Yaman’dan boşanan Şevket B. (30) ile ceza evinden arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.



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Sanık Serkan G. ve onu azmettirdiği öne sürülen Yaman’ın eski eşi 30 yaşındaki Şevket B.’nin müebbet hapis cezası istemiyle yargılandıkları davaya devam edildi. 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan altıncı duruşmaya tutuklu sanık Serkan G., başka bir suçtan hükümlü olan, bu dosyada tutuksuz yargılanan sanık Şevket B., sanık avukatları Ercan Dönmez ve Barış Akyol ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Dernek Temsilcisi Sanem Deniz Kural, anne Esin Özalp, anne Özalp'ın avukatı Kenan Malkoça ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.



Mahkeme başkanı, avukatın gizli tanık dinletmeleri yönündeki talebinin celse arasında değerlendirilerek kabul edildiğini, gerekli yazışmaların yapıldığını, henüz gizli tanığın ifadesine başvurulmadığını söyledi. Duruşma savcısı, tutuklu sanık Serkan G.'nin üzerine atılı suçun niteliği ve tutuklu kaldığı süre nazara alınarak tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Sanık avukatı, sanığın tahliyesini mahkemeye bıraktığını; ancak gizli tanığın dinlenme usulüne itiraz ettiklerini, gizli tanığın mahkemede SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile görüntü ve ses değiştirilerek dinlenmesini talep etti.



Ailenin avukatı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini, diğer sanık Şevket'in açık ceza infaz kurumuna çıkma ihtimali bulunduğu için bu dosyadan tutuksuz yargılanan sanık Şevket'in tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, gizli tanığın celse arasında dinlenmesine, tutuklu sanık Serkan G.'nin tutukluluk halinin devamına, sanık Şevket B'nin bulunduğu ceza evinden açık ceza evine geçmesi ve tahliye olması ihtimali bulunduğu için bu kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol hükmünün uygulanmasına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.