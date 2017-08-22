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    Hürriyet>Dünya>'Gizli Servis'le ilgili çarpıcı iddia

    'Gizli Servis'le ilgili çarpıcı iddia

    AA
    22 Ağustos 2017 - 06:57Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 06:59

    ABD Başkanı ve ailesini korumaktan sorumlu Gizli Servis'in, Başkan Donald Trump ve ailesinin yoğun seyahatlerinden dolayı çalışanlarının parasını ödemekte zorlandığı öne sürüldü.

    USA Today'in haberine göre, Trump'ın başkanlık koltuğunu devralmasının üzerinden henüz 7 ay geçmesine rağmen Gizli Servis bir yıllık bütçesini kullandı. Haberde, Trump'ı ve ailesini korumakla yükümlü olan birimin, Trump'ın neredeyse her hafta sonu Florida'da bulunan golf kulübüne gitmesi nedeniyle mali sıkıntı çektiği iddiasına yer verildi.

    Gizli Servis Direktörü Randloph Alles ise konuya ilişkin açıklamasında Trump'ın geniş bir ailesi olduğunu belirterek, "Bizim de yasal olarak onları koruma zorunluluğumuz var. Bu kanunu değiştiremem ve bu konuda bir esneklik gösteremem." ifadelerini kullandı.

    Alles, Kongre'nin kendileri için ayrılan bütçeye ilave yapması gerektiğini ifade ederek, Gizli Servis çalışanlarının yıllık 160 bin dolar olan maaşlarının Trump'ın ilk döneminde yıllık 187 bin dolara yükseltilmesinin uygun olacağını söyledi.

    Gizli Servis, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, Obama'nın ailesi dahil toplam 31 kişinin güvenliğinden sorumluydu. Trump'ın döneminde ise Trump'ın 18 kişilik ailesi dahil toplam 42 kişiyi korumakla sorumlu hale geldi.

    Etiketler: gizli servis , USA Today , Trump
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