Gizli şampiyon bankaları bile geride bıraktı!

Gelir İdaresi Başkanlığı, "2016 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması"nı açıkladı. Buna göre, önceki yıllarda bankaların damga vurduğu listenin ilk sırasında isminin açıklanmasını istemeyen bir mükellef yer aldı. 2015'te listenin zirvesinde Merkez Bankası, 2014'te Ziraat Bankası yer almıştı.



İLK 10'DA 8 BANKA



Ziraat Bankası ise ikinci sıradaki yerini korudu. Bankaya 1 milyar 863 milyon 822 bin 27 lira vergi tahakkuk ettirildi. 2015 yılında listenin ilk sırasındaki Merkez Bankası, tahakkuk ettirilen 1 milyar 625 milyon 60 bin 930 lira ile 3. sırada yer aldı. Kurumlar Vergisi rekortmenlerini, sırasıyla Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Halk Bankası, Elektrik Üretim AŞ izledi. Türkiye Halk Bankasının katılımıyla listenin ilk 10 sırasındaki banka sayısı 8'e çıktı.



Listede bankacılığın yanı sıra telekomünikasyon, enerji, inşaat, çimento, perakendecilik, madencilik, ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı. Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 27'si ise isminin açıklanmasını istemedi. 2016 vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye geneli sıralaması şöyle:



(*) Mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler











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