Gizli kameraya aldılar... Utanç pazarı!

Haberde açık artırmada satılan insanlar görülüyor. Pazarda satılan insanların fiyatları 400 dolardan başlıyor. Kölelerden birinin Nijeryalı olduğu duyuluyor... 'Çiftlik işleri için iri yarı büyük erkek' sözleriyle satılan genç adam kendisine alıcı arıyor.

Libya'nın Trablus kentinde kaydedilen görüntülerde CNN ekibi gizlice köle pazarına girerek açık artırmayı gizli kamerayla kaydetti.

En yüksek parayı veren kişi köleyi satın alıyor. Daha önce satılan iki köleyle buluşan CNN muhabiri, büyük bir travma yaşayan ikilinin çok korktuğunu ve herkesten şüphelendiğini aktarıyor.

Köle pazarında satılan göçmenlerin çoğu Nijerya, Mali, Gana, Nijer gibi ülkelerden.