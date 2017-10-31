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    Gizli kameralara yansıyan tüyler ürpertici anlar…

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 08:59 | Son Güncelleme:

    Göreni dehşete düşüren bu görüntüler bir ortaokulda çekildi. “Perili” diyen de var, “şaka” diyen de…

    İrlanda’nın Cork kentindeki bir okulda akılalmaz görüntüler… Deepark CB Ortaokulu Facebook hesabından hafta sonu güvenlik kameralarına takıldığı öne sürülen bir video yayınladı.

    Sabahın erken saatlerini yansıttığı iddia edilen görüntülerde, hiçbir dış güç olmadan bir çanta kendiliğinden savruluyor. Bir poster hava uçuyor ve bir sandalye koridorun bir tarafından öteki tarafına hareket ediyor.

    İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; video okul idarecileri tarafından “Bu da oldu… Deepark CB’den kapalı devre kamera görüntüleri. Büyülü mü yoksa şaka mı” ifadeleriyle paylaşıldı.

    Bu ayın ilk günlerinde de yine aynı okul, dolapların kontrolsüz bir şekilde sarsıldığı anları yansıtan bir videoyla haberlere konu olmuştu. Öğrenciler görüntülerin erken bir Cadılar Bayramı şakası olduğunu düşünüyor.

    Burada okuyan bir öğrenci, “müdür yardımcısının görüntüleri şaka olsun diye çektiğini” söyledi.

    Etiketler: perili ev
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