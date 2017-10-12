Gizli bir el müdahale ediyor

MURAT Han, Ayşe Akın ve İpek Tuzcuoğlu’nun rol aldığı “Kervan 1915”, 6 Ekim’de seyirciyle buluştu ve ilk üç günde 1237 kişi tarafından izlendi. Ancak senarist ve yönetmen İsmail Güneş, dağıtım aşamasında sorunlar yaşadığını belirterek filmi vizyondan çekme kararı aldı. Güneş, şu açıklamayı yaptı: “Kervan 1915’i dağıtım sorunları ve sinema salonlarının kötü niyetli tutumlarından ötürü salonlardan çekme kararı aldık. Görülüyor ki bundan böyle gişe açısından tekellerin ilgisini çekmeyen ulusal yapımlar seyirciyle buluşamayacaktır. Sinema seyircisi tarafından izlenilmek istendiği halde, önemli lokasyonlarda vizyona giremeyen filmimiz ağır darbe almıştır.”





‘GİZLİ BİR EL MÜDAHALE EDİYOR’

Filmin 84 salonda gösterildiğini belirten Güneş, “Böyle bir film en az 300 salonda gösterime girmeliydi. Ben bunu sansür olarak görüyorum” diye konuştu. Çekim aşamasında da türlü engellerle karşılaştığını öne süren yönetmen, şöyle dedi: “Uzun süre oyuncu bile bulamadım. Sette ekibin yüzde 70’i tamamen ideolojik nedenlerle işi bıraktı. Sanki gizli bir el filmin yapımına müdahale ediyor.”

İsmail Güneş’in yazıp yönettiği “Kervan 1915”te İpek Tuzcuoğlu da rol aldı. Oyuncu, Hayganuş adında bir kadını canlandırdı.