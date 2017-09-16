'Gizli bir el AK Parti'den adaleti çalıyor'

Arınç’ın da önceki gün Twitter hesabından, yapacağı açıklamaların takip edilmesini istediği Genç, özetle şöyle dedi:



“Gazeteci Murat Aksoy, geçtiğimiz günlerde, yargılandığı davada yaptığı savunmasında, iddianamede kendisine isnad edilen suçlardan birinin de ‘Bülent Arınç’ın danışmanı Tarık Ümit Genç ile görüşmek’ olduğunu söylemiş. Ben de böyle bir suçun(!) varlığını medyadan öğrendim. Gazeteci Murat Aksoy’un mahkemedeki ifadesi tamamen doğrudur. Şahsımla iletişimi suç kabul etmek, öyle tahmin ediyorum ki teknik ve maddi bir hatadır.



İsminin başında adalet olan AK Parti iktidarda iken, ana muhalefet partisi adalet yürüyüşü yapıyor ve adalet kavramı muhalefet partisinin argümanı haline geliyorsa; bu durum, gerek KHK listelerindeki, gerekse yargılama süreçlerindeki kimi yanlışlardandır. Sanki gizli bir el, işini hakkıyla yapan yargı mensuplarını da manipüle ederek, hissettirmeden ve adeta tilki kurnazlığıyla adaleti AK Parti’den çalıp, muhalefete argüman olarak sunmaya gayret ediyor. Temele çok sinsice vura vura kat düşürüp, en sonunda tepeye ve lidere ulaşmak istedikleri sır değil. Arınç da bu gerçeği Arefe ve Bayram örneği ile dile getirmişti. ”



