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    ‘Gizli belgeyi ifşa eden AK Parti’

    ANKARA
    19.10.2017 - 22:35 | Son Güncelleme:

    CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, hakkında verilen hapis cezası istinaf mahkemesinde bozulmasına rağmen tutukluluğu süren CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun bir an önce bırakılmasını istedi.

    MİT TIR’larında yapılan aramaya ilişkin soruşturmayı yürüten ve şu anda FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu olan hâkim ve savcıların, MİT’in, soruşturmanın içeriğini öğrenmesini engellemek için dosyada gizlilik kararı aldıklarını dile getiren Aldan, 6 Mart 2014’te yürürlüğe giren yasal düzenleme ile avukatların bu dosyanın içeriğine ulaşmasının önünün açıldığını ve gizliliğin ortadan kaldırıldığını anlattı. Aldan “Bu evrak ve gizli belgelerin tümü 13 Ocak 2015 tarihi itibarıyla tamamıyla medyada ifşa edilmiş durumdadır. Devlet sırrını kaldıran AK Parti’nin kendisidir” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , Ömer Süha Aldan
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