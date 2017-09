Gizemli yemek hikayeleri

* Hikayesi olan yemek organizasyonları yapma fikri nasıl ortaya çıktı?

- Yurtdışında açmayı hayal ettiğim bir restoran projesi üzerine çalışırken başladı her şey. Güvenebileceğim bir şefe, bir yol arkadaşına ihtiyacım vardı ve Sinan’la bunun üzerine görüşmeye başladık. Birbirimizi daha iyi tanıyabilmek adına iki-üç yemeklik bir seri önerisinde bulundum. O mutfakta olacaktı, ben de servis tarafında. Hikayeli yemekler yapmak istedik, çünkü içinde yaşadığımız şehrin bitmek bilmeyen sihirli hikayeleri ve mekanları var.



* Ekibin adı neden Wondercats?

- İsmimizi Wondercats olarak seçmemizin sebebi şu; her zaman fark etmesek de burası bir kediler başkenti...



* Peki neden belli bir mekanda sabit değilsiniz de mutfağınızı farklı yerlere kuruyorsunuz?

- Bir restorana gittiğiniz zaman genellikle aynı menü, aynı tabaklar ve hatta aynı müzikle karşılaşıyoruz. Biz sadece gastronomik bir yolculuktan öte tüm duyulara hitap eden bir deneyim yaratma fikriyle yola çıktık. Alışılagelmiş restoranların dışında tarihi bir bina, müze, sanat galerisi veya bir zanaat atölyesi gibi yerlerde bir gece yaşatma fikri bu şekilde ortaya çıktı. İkinci yemekle birlikte Sarper (Ulusel) de aramıza katıldı. Aralık 2016’dan beri birbirinden farklı yedi lokasyonda yedi sihirli hikaye anlattık.





MİSAFİRLERİMİZ NEREDE YİYECEKLERİNİ BİLMİYOR



* İstanbul gecelerinde Wondercats’in gizemli yemek organizasyonları konuşuluyor. Gizem bu işin neresinde?

- Yemek duyurularımızdan haberdar olmak için web sitemize kayıt olduktan sonra telefon numaranızı kaydetmenizi rica ediyoruz. Yemeklerden önce telefonunuza Whatsapp üzerinden yemeğin konseptiyle ilgili küçük bir ipucu, yemeğin kapasitesini, tarihini, hangi semtte olacağını ve ücretini belirttiğimiz bir poster geliyor. Masa dolmadan önce yemeğe katılacağınızı belirten bir mesaj almamız yeterli. Yemekten 24 saat öncesine kadar açık adresi asla paylaşmıyoruz. Yani ne yiyeceğinizi, nerede yiyeceğinizi ve kiminle yiyeceğinizi bilmeden katılıyorsunuz.



* Son olarak adidas Originals’ın Nişantaşı mağazasında özel bir yemek organize ettiniz...

- adidas Originals’ın EQT koleksiyonunun harika bir hikayesi var. Her zaman bildiğimiz bir markanın köklerine dönüş hikayesini anlatmak bizim için çok keyifliydi. İlk defa bir mağazanın içinde özel davetlilerle buluşmak ve ikonik bir hikayenin menüsünü onlarla paylaşmak bizim için de güzel bir deneyimdi.



* Organizasyonunuzun davetlisi olmak için çok uğraşan kişiler oluyor mu?

- Yemeklerimizin kapasitesi 25-30 kişi arasında olduğu için masamız ortalama 1 dakika içerisinde dolabiliyor. Kasım ayı ile yemeklerimizin biletlerini internet sitemizden sunacağız.







BU BİR EKİP İŞİ

* Organizasyonlarda menüye nasıl karar veriyorsunuz?

- Ben anlatacağımız hikayeleri düzenliyorum. Sinan hikayelerle uyumlu olacak tabakları planlıyor. Sarper de yemek yapacağımız yerin ışık ve ses prodüksiyonundan sorumlu oluyor. Herkes uyumlu bir şekilde çalışınca ortaya çok güzel bir ekip işi çıkıyor.



CAMIN İÇİNDE ET PİŞİRDİK

* Yemek organize ettiğiniz en ilginç mekan hangisiydi?

- Cam Ocağı Vakfı’nda, masaları hiç sönmeyen cam fırınlarının arasına kurduğumuz yemek ilginçti. Ana yemeği, cam ustalarının 1200 derece sıcaklıktaki fırından çıkardığı camın içinde Sinan’ın pişirmiş olduğu antrikot olarak sunduk.