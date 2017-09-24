Hürriyet>Kelebek Magazin>Magazin Haberleri>Gizemli yemek hikayeleri

Gizemli yemek hikayeleri

Genç girişimciler Emirhan Paralı, Sinan Büdeyri ve Sarper Ulusel, “Wondercats” adlı bir ekip kurdu, sıra dışı yemek organizasyonları düzenlemeye başladı. Alışılagelmiş restoranlar yerine mutfaklarını bazen bir müzede, bazen bir sanat galerisinde kuran üçlü, hikayesi olan menüleriyle davetlilere farklı bir deneyim yaşatıyor. Wondercats’i Emirhan Paralı’dan dinledik.

Sinem VURAL
24.09.2017 - 16:13

* Hikayesi olan yemek organizasyonları yapma fikri nasıl ortaya çıktı?
- Yurtdışında açmayı hayal ettiğim bir restoran projesi üzerine çalışırken başladı her şey. Güvenebileceğim bir şefe, bir yol arkadaşına ihtiyacım vardı ve Sinan’la bunun üzerine görüşmeye başladık. Birbirimizi daha iyi tanıyabilmek adına iki-üç yemeklik bir seri önerisinde bulundum. O mutfakta olacaktı, ben de servis tarafında. Hikayeli yemekler yapmak istedik, çünkü içinde yaşadığımız şehrin bitmek bilmeyen sihirli hikayeleri ve mekanları var.

* Ekibin adı neden Wondercats?
- İsmimizi Wondercats olarak seçmemizin sebebi şu; her zaman fark etmesek de burası bir kediler başkenti...

* Peki neden belli bir mekanda sabit değilsiniz de mutfağınızı farklı yerlere kuruyorsunuz?
- Bir restorana gittiğiniz zaman genellikle aynı menü, aynı tabaklar ve hatta aynı müzikle karşılaşıyoruz. Biz sadece gastronomik bir yolculuktan öte tüm duyulara hitap eden bir deneyim yaratma fikriyle yola çıktık. Alışılagelmiş restoranların dışında tarihi bir bina, müze, sanat galerisi veya bir zanaat atölyesi gibi yerlerde bir gece yaşatma fikri bu şekilde ortaya çıktı. İkinci yemekle birlikte Sarper (Ulusel) de aramıza katıldı. Aralık 2016’dan beri birbirinden farklı yedi lokasyonda yedi sihirli hikaye anlattık.


MİSAFİRLERİMİZ NEREDE YİYECEKLERİNİ BİLMİYOR

* İstanbul gecelerinde Wondercats’in gizemli yemek organizasyonları konuşuluyor. Gizem bu işin neresinde?
- Yemek duyurularımızdan haberdar olmak için web sitemize kayıt olduktan sonra telefon numaranızı kaydetmenizi rica ediyoruz. Yemeklerden önce telefonunuza Whatsapp üzerinden yemeğin konseptiyle ilgili küçük bir ipucu, yemeğin kapasitesini, tarihini, hangi semtte olacağını ve ücretini belirttiğimiz bir poster geliyor. Masa dolmadan önce yemeğe katılacağınızı belirten bir mesaj almamız yeterli. Yemekten 24 saat öncesine kadar açık adresi asla paylaşmıyoruz. Yani ne yiyeceğinizi, nerede yiyeceğinizi ve kiminle yiyeceğinizi bilmeden katılıyorsunuz.

* Son olarak adidas Originals’ın Nişantaşı mağazasında özel bir yemek organize ettiniz...
- adidas Originals’ın EQT koleksiyonunun harika bir hikayesi var. Her zaman bildiğimiz bir markanın köklerine dönüş hikayesini anlatmak bizim için çok keyifliydi. İlk defa bir mağazanın içinde özel davetlilerle buluşmak ve ikonik bir hikayenin menüsünü onlarla paylaşmak bizim için de güzel bir deneyimdi.

* Organizasyonunuzun davetlisi olmak için çok uğraşan kişiler oluyor mu?
- Yemeklerimizin kapasitesi 25-30 kişi arasında olduğu için masamız ortalama 1 dakika içerisinde dolabiliyor. Kasım ayı ile yemeklerimizin biletlerini internet sitemizden sunacağız.

Gizemli yemek hikayeleri


BU BİR EKİP İŞİ 

* Organizasyonlarda menüye nasıl karar veriyorsunuz?
- Ben anlatacağımız hikayeleri düzenliyorum. Sinan hikayelerle uyumlu olacak tabakları planlıyor. Sarper de yemek yapacağımız yerin ışık ve ses prodüksiyonundan sorumlu oluyor. Herkes uyumlu bir şekilde çalışınca ortaya çok güzel bir ekip işi çıkıyor.


CAMIN İÇİNDE ET PİŞİRDİK

* Yemek organize ettiğiniz en ilginç mekan hangisiydi?
- Cam Ocağı Vakfı’nda, masaları hiç sönmeyen cam fırınlarının arasına kurduğumuz yemek ilginçti. Ana yemeği, cam ustalarının 1200 derece sıcaklıktaki fırından çıkardığı camın içinde Sinan’ın pişirmiş olduğu antrikot olarak sunduk.

 

Son Güncelleme : 24.09.2017 - 16:22
Etiketler: Emirhan Paralı , sinan Büdeyri , Sarper Ulusel
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri