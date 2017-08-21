‘Gizemli MİT’çi’ye FETÖ gözaltısı

Emekli MİT çalışanı Enver Altaylı, FETÖ soruşturması kapsamında Antalya’da gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi. 1963’te Talat Aydemir’in darbe girişimine katıldığı için tutuklanan Enver Altaylı, Necip Hablemitoğlu cinayetinde de şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’ye yönelik yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 73 yaşındaki emekli MİT mensubu Enver Altaylı önceki gün Antalya’nın Korkuteli ilçesinde gözaltına alındı. Ankara’ya sevk edilen Altaylı, Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

‘HALEN AKTİF’ İDDİASI

FETÖ’nün mahrem imamlarından bir itirafçının, “15 Temmuz darbe girişiminin ardından MİT’ten ihraç edilen ve kurumda ABD, Rusya, İran, İsrail, Kafkasya gibi kritik istihbari masalarda görev yapan şahısları yurtdışına kaçırdığı” iddialarında bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine takibe alınan ‘Gizemli MİT’çi olarak bilinen Altaylı’nın 15 Temmuz sonrasında halen aktif biçimde örgüte çalıştığının belirlendiği, kritik isimlerin yurtdışına kaçırılmasında rolü olduğu ileri sürüldü.