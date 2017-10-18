11 aydır devam ediyor.. Tarsus'ta gerçekleştirilen gizemli kazıdan ilk fotoğraflar

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip tarafından, özel harekat polislerinin önlemleriyle 13 Kasım 2016 tarihinde başlatılan kazı, gizlilik içerisinde devam ediyor. Polis barikatları ve brandalarla çevrili kazı alanında kimsenin giriş-çıkışına izin verilmezken, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın da alana alınmadığı bahçede, sondaj çalışması yapıldığı görüldü. İlk kez görüntülenen evin bahçesinde bulunan sondaj makinesi ve su boruları dikkat çekti. Daha önce kazı nedeniyle mahallede göçükler meydana gelmesi üzerine binanın çevresindeki eski yapıların güvenliği için zemin katmanlarının saptanmasına yönelik sondaj çalışması yapıldığı ileri sürüldü.





Mersin Gündem Gazetesi, kazı alanının yapıldığı bölgeden olduğu iddia edilen görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, kazı yapılan gizemli evin orta bölümünün komple yıkıldığı ve açılan tünelin genişliği dikkat çekiyor. İşte sosyal medyada gündemden düşmeyen gizemli evin için ilk kareler











Tarsus Gündem Gazetesi



