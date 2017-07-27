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    'Gizemli flaş belleği' kimin verdiği ortaya çıktı

    Damla GÜLER/hurriyet.com.tr
    27 Temmuz 2017 - 12:56Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 14:01

    FETÖ’cülerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki yapılanmasına ait önemli bilgilerin olduğu flash belleğin Tuncay Özkan’a nasıl ulaştığı ortaya çıktı. Özkan flash belleğin kendisine eski bir hakem olduğunu söyleyen bir kişi tarafından verildiğini anlattı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında 2007 yılında o dönem gazeteci olan CHP Milletvekili Tuncay Özkan’a gelen bir flash bellekten bahsetmiş içinde FETÖ’cülerin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına ait isimlerin olduğunu söylemişti. Bu açıklamaların ardından Özkan söz konusu flash belleği savcılığa teslim etmişti.

    Gizemli flaş belleği kimin verdiği ortaya çıktıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na tanık olarak ifade veren Özkan ifadesinde gizemli flash belleğin yıllar önce kendisine nasıl ulaştığını anlattı.

    GİZEMLİ ESKİ HAKEM KİM?

    2007 yılında gazetecilik yaptığı dönemde İzmir Havalimanı’nda yanına birinin geldiğini ifadesinde anlatan Özkan, “Eski bir futbol hakemi olduğunu söyleyen, ismini şu an hatırlamadığım biri birden yanıma gelerek elinde silahlı kuvvetlerdeki fetullahçı örgütlenme ile ilgili çok önemli bir belge olduğunu, içindeki bilgilerin şifreli olduğunu ve çözülemediğini bunu vermek istediğini söyledi” dedi. Olayın 24 Nisan 2007 tarihinde olduğunu anlatan Özkan, tarihi tam olarak hatırlamasının sebebini ise, o tarihte İzmir’de Cumhuriyet Mitingi düzenlendiği için olduğunu söyledi.

    30’UN ÜZERİNDE ŞİFRELENMİŞ DOSYA

    Bu eski hakeme kartını verdiğini ve İstanbul’a geldiğinde kendisini aramasını söylediğini anlatan Tuncay Özkan, “Yaklaşık 10 gün sonra İstanbul’a geldi ve beni aradı. Kendisiyle Mecidiyeköy’de bulunan S… otelin önünde buluştuk. Daha önce konuştuğumuz gibi bana bir adet flash belleği verdi. Söz konusu dijital materyali o dönem sahibi olduğum Kanaltürk televizyonun bilgi işlem biriminde çalışan arkadaşlarla beraber incelediğimizde 30’un üstünde şifrelenmiş dosya olduğunu gördük” dedi.

    FİŞLEME DOSYALARI

    Şifreli dosyalardan 10 tanesini açabildiklerini diğerlerini açamadıklarını söyleyen Özkan, “Açabildiğimiz dosyalarda hatırlayabildiğim kadarıyla çoğunluğu havacı olmak üzere Fetullahçı örgütlenmeye mensup çoğunluğu havacı astsubay olan şahısların kişisel bilgileri, bağlı oldukları abilerin bilgileri, örgüt mensup şahısların himmet verme durumu, şahıslar hakkında yapılan yorumlar, örgüte mensup olmayan şahıslar hakkında yapılan ahlaki durum fişlemeleri şeklinde tasniflenmiş bir kısım excel formatında belgeler vardı” dedi.

    “BİZZAT İLKER BAŞBUĞ’A VERDİM”

    Belgeleri inceledikten sonra içindeki bilgilerin önemli olduğuna karar verdiğini söyleyen Özkan, “Gerekli işlemlerin yapılması için Ankara’ya Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na giderek dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ’a bizzat verdim. Kendisi de şu an adını hatırlamadığım istihbarattan sorumlu general rütbesinde bir şahsı makamına çağırarak gerekli işlemlerin yapılması için verdi. Ayrıca kendisi benzer bilgileri içeren baka bir flash belleğin İzmir ilinden kendilerine önceden ulaştırıldığını bana söyledi” dedi.

    BELGELERİN KOPYALARI NEREDE?

    Tuncay Özkan ayrıca ifadesinde bu flash belleği İlker Başbuğ’a teslim etmeden önce birer kopyasını kendisine aldığını ancak 2008 yılında gözaltına alındığı sırada evinde, iş yerinde ve arşiv deposunda arama yapıldığını ancak bu belgelerin kayıtlarda olmadığını söyledi. Söz konusu kopyaların nerede olduğuna dair bir araştırma yapacağını söyleyen Özkan, “Fetullahçı emniyet ve yargı mensupları tarafından yok edilip edilmediğini bilmiyorum” dedi.

     

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    Etiketler: flaş bellek , Tuncay özkan , ilker başbuğ , fetö yapılanması
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