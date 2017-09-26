Gizem Özdilli kendini savundu

Eski manken Gizem Özdilli Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yunanistan’da sokak köpeklerinin emekli bir Oxford Üniversitesi profesörünü yiyerek öldürdüğü haberini paylaşan Özdilli, sayfasına "Sokaklarda başı boş köpek istemiyoruz. Hayvan severler hepsini evlerine alıp baksın, eğitsin...' notunu düştü.
Gizem Özdilli'nin bu tweet'i hayvan severlerin tepkisini çekti.
Özdilli, aldığı ağır eleştirilerin ardından yazılı bir açıklama yaptı:
"Sosyal medya hesaplarıma yapılan hakaret ,tehdit ve saldıranlara toplu cevabımdır...
Õncelikle sabah attığım tweet'de sokak köpeklerinin yaşam haklarını ellerinden almayı asla söylemedim ki; canı veren Allah...
Ancak devletin barınak veya korunaklı alan konusunda yetişemediği noktada köpek sevenlerin alıp, bakıp, eğitip, aşılatıp yardımcı olmasını hedefledim...
Ben hayvan düşmanı olsam 2 kedim olmaz onlara evimde bakmazdım! (ki birini sokaktan aldım )
Gelelim sokak köpeklerinden çekinceme; Ben, babamın bakıp beslediği av köpeğimizin saldırısına uğramış biriyim... Ortaköy'deki evimi 'toplu halde gezen köpeklerin saldırısı' üzerine tasımış biriyim!
Durduk yere saldırmaz diyorsunuz ben ve benim gibi fobisi olanları hissedebiliyorlar ve içgüdüsel oluyor bu saldırı ...
Okuduğum bir çok köpek saldırısı haberi, çocuğu parçaladı başlığı, yaşlı adamı parçaladı gibi benim gibi fobisi olanları nasıl etkiliyor hiç empati yapmayı düşündünüz mü?
Ve son olarak ben hiçbir canlıyı tehdit etmedim...
Devlete destek olup bakın dedim... Onlar da, benim gibiler de mağdur olmasın istedim..
Beni tehdit edenler mi köpek sevip koruyor?
İnsanı sevmeyen hayvanı da sevmez...her şeyi çekiştirip yıkıcı olmakla ne geçti elinize ?
Saygılarımla..."
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