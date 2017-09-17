Gizem Karaca kimdir, kaç yaşındadır?

Gizem Karaca, genç yaşına rağmen birçok dizi ve film projesinde yer aldı. İşte, ünlü oyuncu hakkında bazı bilgiler
GİZEM KARACA KİMDİR?
Gizem Karaca, 1992 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca’dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selaniklidir. Gizem 7 yaşındayken Amerika’ya Florida’ya taşındılar. Eğitimini orada tamamladı. İlkokul ikiye kadar İstanbul’da okuduktan sonra altı sene Florida, iki sene de Kanada derken toplam 13 okul değiştirdi.
Türkiye’de başladığı ilkokula, New York’ta devam etti, Florida’da bitirdi. 2007’de, 14 yaşındayken İstanbul’a döndü, Sonra lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 2011 yılında bağlı olduğu ajans onun güzellik yarışmasına girmesini istemesiyle hazırlık sınıfından sonra okulu dondurmak zorunda kaldı.
Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin ilk 4 bölümünde figüran olarak yer alırken, güzellik yarışmasına katılmaya karar vermesiyle Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. İlk çıkışını bu şekilde gerçekleştirmiştir.
Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etmiş ama bir başarı elde edememiştir. Sadece jüri özel ödülü olarak En İyi Ulusal Elbise ödülünü kazanmıştır.
Esas büyük çıkışını 2012 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı diziyle başrol olmasıyla gerçekleştirmiştir. Bu diziyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve büyük bir hayran kitlesi kazanmıştır.1. sezon yüksek olan reytinglerin 2. sezonda düşmesi üzerine dizi erken final yaptırılmıştır.
Daha sonra aynı yapım şirketinin bir başka dizisi olan Emir'in Yolu adlı diziye yine başrol olarak katılmıştır. Ama diziye yoğun eleştiriler gelmiş ve Gizem Karaca önceki başrol oyuncusu Hazal Kaya ile kıyaslanmıştır. Daha birçok sorundan ötürü dizi yayından kaldırılmıştır.
2014 yılında STAR TV'de yayınlanan Güzel Köylü adlı dizide Gül karakterini oynamıştır.
OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER
2012 Eve Düşen Yıldırım
2012 Emir'in Yolu
2013-2014 Benim Hala Umudum Var
2014 Seni Seviyorum Adamım
2014-2015 Güzel Köylü
2016 İstanbul Sokakları
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