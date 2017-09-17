Gizem Karaca kimdir, kaç yaşındadır?

Gizem Karaca, genç yaşına rağmen birçok dizi ve film projesinde yer aldı. İşte, ünlü oyuncu hakkında bazı bilgiler

GİZEM KARACA KİMDİR?

Gizem Karaca, 1992 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca’dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selaniklidir. Gizem 7 yaşındayken Amerika’ya Florida’ya taşındılar. Eğitimini orada tamamladı. İlkokul ikiye kadar İstanbul’da okuduktan sonra altı sene Florida, iki sene de Kanada derken toplam 13 okul değiştirdi.

Türkiye’de başladığı ilkokula, New York’ta devam etti, Florida’da bitirdi. 2007’de, 14 yaşındayken İstanbul’a döndü, Sonra lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 2011 yılında bağlı olduğu ajans onun güzellik yarışmasına girmesini istemesiyle hazırlık sınıfından sonra okulu dondurmak zorunda kaldı.

Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin ilk 4 bölümünde figüran olarak yer alırken, güzellik yarışmasına katılmaya karar vermesiyle Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. İlk çıkışını bu şekilde gerçekleştirmiştir.

Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etmiş ama bir başarı elde edememiştir. Sadece jüri özel ödülü olarak En İyi Ulusal Elbise ödülünü kazanmıştır.