‘Gizem Dolu Anadolu: 81 İl 81 Fotoğraf’ sergisi Cenevre’de

ZÜRİH Kültür ve Tanıtma Ateşeliği tarafından organize edilen serginin açılışı nedeniyle Heritage Sanat Galerisi’nde resepsiyon verildi. Resepsiyonda, davetlilere Türk sanat müziği dinletisi sunulurken, Anadolu mutfağından da ikramlar yapıldı. Serginin açılışına, Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle, Türkiye’nin Zürih Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel ve çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden çekilen 81 fotoğrafın yer aldığı sergide, Çelik’in objektifinden yansıyan kareler sergilendi. 81 fotoğrafla 81 ilin farklı özellikleri, saklı güzellikleri, doğal ve kültürel zenginlikleri anlatıldı.

Çelik, fotoğraf sergisi projesi üzerinde 11 yıl çalıştığını söyledi. Fotoğrafların, Türkiye’de farklı noktalarda sergilendiğini belirten Çelik, serginin yurt dışında ilk defa İsviçre’de Zürih ve Cenevre’de açıldığını belirtti. Cenevre’deki sergi, 17 Eylül’e kadar gezilebilecek.