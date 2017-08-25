Giyilebilir teknolojilerde güvenlik dönemi

4 FARKLI KONSEPT GELİŞTİRİLDİ

Paylaşılan bilgilere göre geliştirilen yeni konseptte, çalışanların 4 farklı riskten korunması amaçlanıyor. Bunların başında özellikle enerji sektöründe çalışanların kimyasal maddelere maruz kalması gibi tehlikeli durumlarda uyarı sistemi devreye giriyor. Giysilerde bulunan sensörler, havadaki kimyasal maddelerin yoğunluğunu algılıyor ve buna göre merkezi bilgilendiriyor. Diğer risk ise tek başına çalışanları ilgilendiriyor. Geniş bir arazi veya dar bir bölge çalışanların başına gelecek herhangi bir yaralanma veya rahatsızlıkta sistem devreye giriyor ve yardım için gerekli yere bildiriyor. Özellikle yere düşme gibi durumlarda, en yakın sağlık ekipleri hızla rahatsızlanan çalışanın yanına gidiyor.





Geliştirilen teknolojinin diğer bir kullanım alanı ise yüksek alanlarda çalışanları ilgilendiriyor. Avrupa'daki rafinerilerde yaşanan kazaların yüzde 50'si çalışanların düşmesi sonucu gerçekleşiyor. Bu oran inşaat sektöründe yüzde 37 civarında. Geliştirilen çözümde çalışanların güvenlik önlemlerine uyup uymadığını hesaplıyor. Son risk ise ağır yük. Birçok çalışan ağırlık kaldırma konusunda şirketlerin verdiği kuralla uymuyor ve sağlığını riske atıyor. Geliştirilen ayakkabı modeli ise çalışanların kaldırdıkları yüklerin ağırlığını hesaplıyor.





AKILLI KASK

Yeni sanayi devriminde kullanılan giyilebilir teknoloji ürünlerinde güvenliğin öne çıktığı çözümlerden birini de GE geliştirdi. Arttırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak geliştirilen GE'nin akıllı kaskı, günlük rutin bakımları yapan mühendisler tarafından kullanılıyor. Gerçek dünya ile sanal dünya arasında muhteşem bir bağlantı kuran akıllı kask, mühendislerin kendi gözleriyle görebileceğinden daha fazlasını gösteriyor. Bakım için gerekli dökümanlar, prosedürler, fotoğraflar, videolar ve kontrol edilecek noktaları çizimlerle gösteren içerikler akıllı kaskın gözlüğüne yansıtılıyor. Bu kask sadece görsel olarak destek vermiyor. Bluetooth bağlantısı sayesinde kontrol merkeziyle sesli olarak da görüşülebilmesini sağlıyor. Böylelikle mühendisler takım halinde de çalışabiliyor. En önemlisi de bu sayede çalışanların güvenliği de üst düzeye çıkmış oluyor. GE'nin geliştirdiği bu kask, şu anda Katar'daki bir LNG tesisinde kullanılmaya başlandı.





HİÇ İŞ KAZALARI YAŞANMAYACAK

Diğer bir örnekse havacılık sektöründen. Arttırılmış gerçeklik teknolojisi geliştire Upskill'in Skylight adındaki yazılımı, çalışanların verimliliğini yüzde 15 arttırıyor. Ama en önemlisi de çalışanların uygulayacağız çalışmalar için direktifler veriliyor. Bu da çalışanlara rehberlik yaptığı için güvenlik önlemleri dışına çıkılmasını engelliyor. Skylight, şu anda Google'ın endüstri amaçlı geliştirdiği akıllı gözlük Glass Enterprise Edition üzerinden çalışıyor. Önümüzdeki dönemlerde diğer akıllı gözlükler için uyumlu hale gelecek.





Paylaştığımız örneklerde olduğu gibi giyilebilir teknoloji sadece endüstrilerde verimliliği arttırmıyor, aynı zamanda iş güvenliğini de arttırıyor. Hatta iş kazalarının yaşanmadığı günlerin çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.