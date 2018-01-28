Giyilebilir cihazlar kanseri teşhis edecek!

Günün birinde, yalnızca bir akıllı saat, bir fitnes izleyicisi ya da diğer bir akıllı giyilebilir cihazla kanseri doktorunuzdan çok daha önce yakalayabileceksiniz. Nokia yöneticisi Rajeev Suri, İsviçre'deki Dünya Ekonomik Forum'unda gelecekteki tıbbi tedaviler hakkında vizyonunu paylaşarak, giyilebilir teknolojinin, tıbbi tanıdan aylar önce kanseri saptayabileceğini söyledi.

Minyatür giyilebilir tarayıcılardan bahseden Suri, şöyle konuştu: "Bu tip ürünlerle, bir şeyleri olmaya başlamadan önce durdurma şansınız olacak ve biomaker'lar sayesinde kanseri bile meydana gelmeden aylar önce anlayabileceğinizi düşünüyoruz."

Biomakers, biyolojik durum veya kondisyonu ölçme yöntemlerini kapsayan genel bir isim. Nokia, fitnes izleme, uyku ürünleri ve benzeri ürünleri yapıyor ama sağlık alanında da geliştirebileceği şeyler bulmak için araştırmalara oldukça çok para harcadı. Takımın üzerinde çalıştığı ürünlerden biri dijital bir bileklik. Kullanıcı bunu giyerek, vücudundaki glikoz, kolesterol ve laktik asit bilgilerini takip edebilecek.

Bu tip cihazların piyasaya sürülmesi yine de çok yakın görünmüyor. Nokia bunlar üzerinde uzunca bir süre daha deneyler yapacağa benziyor. Ama sürekli hayalini kurduğumuz ve bir türlü gerçekleşmeyen bu tür hayat kurtarıcı teknolojilerin hayata geçmesinin bu denli yaklaştığını görmek gerçekten sevindirici.



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