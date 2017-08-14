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    Giyilebilir cihaz sağlık getirecek

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 08:25Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 08:25

    Terden çeşitli hormon ve kimyasalların ölçülebilmesi için yepyeni giyilebilir bir cihaz geliştirildi. Daha önce ter ölçümü için ağır egzersiz hareketleri gerekli olurken, biyosensör temelli bu cihazın teri ölçümlemesi için ağır egzersizlere gerek kalmadı.

     ABD'nin önemli üniversiteleri arasında yer alan Cincinnati Üniversitesi'nden bir ekip, bant yardımıyla cildin küçük bir bölümünde vücudun ter bezlerini uyaran giyilebilir bir cihaz geliştirdi. Daha önce de terlemeyi izlemeye yönelik geliştirilen cihazlar geliştirilmişti fakat ağır fiziksel hareketler ön plandaydı. Yeni geliştirilen bu cihaz ağır fiziksel hareketlere gerek kalmadan, çeşitli hormonların ve kimyasalların terden ölçülebilmesini sağlıyor.

    Ekip, cildin lokalize bir bölgesinde terlemeyi tetiklemek için üç adımlı bir yöntem geliştirdi. Öncelikle karbakol adlı bir kimyasal içeren jel yardımıyla ter oluşumunu sağlandı. Ardından biyosensör ile cilt arasında iyi temas sağlamak için bir köpük dolgusu geliştirildi. Daha sora ise karbakolun cilde küçük bir elektrik akımı ile yönlendirilmesini sağlayan iyontoforez adlı bir işlemi dahil edildi. Bu işlemin, cihazın giyildiği birkaç gün boyunca ter temelli sensör sonuçlarını başarıyla ürettiği gözlemlendi.

    Sağlık sektöründe devrim yaratabilecek bu biyosensörlerin geniş bir kullanım alanı bulunuyor.

    Etiketler: abd , teknoloji , giyilebilir teknoloji
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