Gitti çocuk

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde aşırı yağmur nedeniyle önceki gün mahsur kalanları kurtarmaya giden asker ve polisleri taşıyan askeri personel aracının sel sularına kapılmasıyla kaybolan ve dün sabah şehit olduğu belirlenen askerin cesedine ulaşıldı.



EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Sağanak yağmurda Kiremithane mevkisinde ahırları bulunanlar Galata Deresi'nin yükselmesi üzerine mahsur kalmıştı. Bölgede bulunanlar yetkilileri arayıp yardım istemesi üzerine bölgeye İlçe Garnizon Komutanlığı'ndan zırhlı personel taşıyıcı çıkarıldı. 4 asker, 2 polis ve 1 sivilin bulunduğu araç mahsur kalanları kurtarmaya gittiği sırada Galata Köprüsü üzerinden geçerken, sel sularına kapılıp devrildi. Askerlerden Sefa Parhan sel sularına kapılıp gözden kaybolurken, diğer 3 asker, 2 polis ve 1 sivil, kendi çabaları ve çevreden yetişenler tarafından kurtarıldı. Kayıp askeri bulmak için dünden itibaren bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibi ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gece ara verilen çalışmalara dün sabah erken saatlerden itibaren yeniden başlandı. Askeri aracın Galata Deresi’ne düşmesi sonucu akıntıya kapılan Mehmetçik’in cesedi kaybolduğu alandan yaklaşık 800 metre ileride AFAD ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı ekibi tarafından bir ağaca sarılmış vaziyette bulundu. Terhisine 17 gün kaldığı öğrenilen şehit asker Sefa Parhan’ın cesedi, arama kurtarma ekiplerince bota alındı.



Topçu Onbaşı Sefa Parhan’ın şehit olduğu haberi, İzmir’in Çiğli ilçesindeki baba evine ateş düşürdü. 21 yaşındaki Parhan’ın şehit haberi dün sabah ailesine verildi. Acı haberi askeri yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Gözyaşına boğulan aile, evlatlarının cenazesini almak için Tekirdağ’a doğru yola çıktı. Ağabeyi ile birlikte bina otomasyon sistemleri üzerine bir firmayı işleten ve bekâr olan şehidin cenazesi Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi’nde cuma namazından sonra toprağa verilecek.





Şehidin ağabeyi Fehmi Parhan hastane bahçesinde düzenlenen törende...





BEN YÜZME BİLMİYORUM

Parhan’ın sele kapılarak şehit olduğu araçta bulunan 26 yaşındaki Murat Aksoy, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Zırhlı personel taşıyıcı ile karşıya geçerken sol taraftan beton gibi bir yere çarptığımızı hissettim. Aracın üst kapağı açıktı oradan dışarı çıktık. Akıntıya kapıldık, bir yerlere tutunmaya çalıştık. İki asker derenin ortasındaki ağaca tutundular. Kepçe ve halatla yardım edip bizi kurtarmaya çalıştılar. Beklediğimiz sırada asker ‘Ben yüzme bilmiyorum’ diye bağırıyordu. Sonra gitti, diğer asker arkadaşı da arkasından ‘Gitti’ diye bağırdı. Asker gözden kayboldu.”



Olay sonrası hastaneye kaldırılan Bakım Astsubayı Veysel Karamehmet ise yaşananları şöyle anlattı: “Araç suya gömüldü. 7 kişi araçtan çıktık 500-600 metre sürüklendik. Hepimiz tutunduk ama Mehmetçik yüzme bilmediği için, uzman arkadaş iki kere tutmaya çalıştı ama en sonunda gitti çocuk” diye konuştu.



SON ŞARKISI

Sefa Parhan’ın, terhisine günler kala Orhan Ölmez’in ‘Su Misali’ adlı şarkısını seslendirdiği ortaya çıktı. Silah arkadaşlarıyla beraber söylediği ‘Su Misali Aktı Ömrüm’ parçasını yanık bir sesle söyleyen Parhan’ın bu videosu dinleyenlerin içini acıttı.