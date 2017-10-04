Girne’de üniversite öğrencisine tecavüz dehşeti

KKTC’de İngiliz hukuk sistemi geçerli olması nedeniyle polis, savcılık yetkileri de kullanıyor ve mahkemelerde zanlılar hakkında suçlamada bulunuyor. Girne ağır ceza mahkemesinde görülen tecavüz davasında polis, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi B.S’nin hafta sonu patronu Tarık Mart’ın Çatalköy bölgesindeki villasında tecavüze uğradığını belirtti.



Zanlının genç kızı önce kollarından yakalayarak başını duvara vurduğunu ardından yatak odasına sürükleyerek tecavüz ettiğini belirten polis, genç kızın saldırıdan iki gün sonra, önceki gün polise sığındığını bildirdi.

Mahkeme, daha önce de yasadışı silah bulundurmaktan cezaevinde kalan Tarık Mart’ın bir sonraki duruşmasına kadar 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.