Girişimlerin internet kullanımı arttı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) araştırmasına göre, 10 veya daha fazla çalışanı olan girişimlerin internet erişimine sahip olma oranı, bu yıl yüzde 95,9'a çıktı.



TÜİK, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması 2017 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl yüzde 93,7 olan, 10 ve daha fazla çalışana sahip girişimlerin internete erişim oranı bu yıl yüzde 95,9 oldu. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre, internet erişim oranları 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 95,4, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 97,8, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99,7 olarak belirlendi. Bu dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için bilgisayar kullanım oranı ise yüzde 95,9'dan yüzde 97,2'ye yükseldi.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 45,7'Sİ SOSYAL MEDYAYI KULLANDI

Araştırma sonuçlarına göre, geçen yıl yüzde 38,1 olan 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin sosyal medya uygulamalarını kullanma oranı bu yıl yüzde 45,7'ye çıktı. Sosyal ağlar, yüzde 95,6 ile girişimlerin en çok tercih ettiği uygulamalar oldu.



Web sayfasına sahip girişimlerin oranı geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 66'dan yüzde 72,9'a yükseldi. 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde web sayfasına sahiplik oranı yüzde 87, 50-249 çalışanı olan girişimler de bu oran yüzde 82,1, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 70,5 olarak hesaplandı.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 94,2'Sİ GENİŞBANT BAĞLANTI KULLANDI

Girişimlerin yüzde 94,2'si internete erişimde genişbant bağlantı kullandı. Genişbant internet erişimine sahip girişimlerin abone oldukları internet bağlantı hızları dikkate alındığında, yüzde 22,5'i 10 Mbit/s altında, yüzde 59'u 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 18,5'i ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda internet kullandı.

Girişimlerin yüzde 10,9'u geçen yıl internet (web siteleri, online mağazalar ve mobil uygulamalar) üzerinden veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) ile mal ve hizmet satışı yaptı. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 20,9 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,9 ve 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 10,1 olarak gerçekleşti.

Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde internet kullanma oranı geçen yıl yüzde 86,2 oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde interneti kullanan girişimler, yüzde 91,3 ile kamu kuruluşlarının web sayfasından bilgi almak, yüzde 78,1 ile kamu kuruluşlarının web sayfasından form almak/indirmek, yüzde 73,2 ile web üzerinden resmi formları doldurmak, yüzde 53,5 ile KDV beyannamesi vermek ve yüzde 55,8 ile SGK beyanları vermek için interneti kullandı.



