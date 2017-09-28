Girişiminiz için doğru ortağı nasıl bulursunuz?

Girişiminizi hayata geçirmek kadar bu uzun yolda kiminle yürüyeceğiniz de bir o kadar önemli. Doğru ortak seçimi ile iş hayatınızda önemli başarılar sağlayabilir ve en değerli sermayenizi oluşturabilirsiniz.

Becerilerinizi tamamlamalı

İş ortağı sizin iş paylaşımı yapabileceğiniz ve her anlamda anlaşabileceğiniz biri olmalıdır. Sizin eksiklerinizi tamamlayabilen ve size destek olabilen bir kişi ile hem iş yükünüzü önemli ölçüde azaltabilir hem de işe ekstra bir kişi almaktan kurtulursunuz. Bu nedenle sizin yeteneklerinizi ve özelliklerinizi tamamlayan birini iş ortağı olarak seçmeniz mantıklı olacaktır.

Ekip çalışmasına uygun olmalı

Ekip çalışmasına yatkın biriyseniz iş ortağı sizin çalışma motivasyonunuzu artırır. Tek başına çalışmak yerine bir ortak ile çalışmak sizin veriminizi artırmasının yanında başarıya ulaşmanızda da pay sahibidir.

Güvenilir olmalı

İş yapmak temelinde güven ilişkisine dayalıdır. İş anlamında fikirlerine önem verebileceğiniz ve her türlü iş probleminizde danışabileceğiniz bir ortak ile çok daha hızlı yol alabilirsiniz. Güvenmediğiniz birini ise her zaman kontrol etmek size zulüm gibi gelir. Bu nedenle ortak seçerken güven konusunu yabana atmayın.

İşe değer katmalı

Doğru ortak işinize değer katan ve sizi ileri götürebilen bir yapıya sahip olmalı. İşinizi ilerletmek için çabalayan ve yeni fikirleri ile sizi etkileyen birisi girişiminize değer katmanız konusunda size yardımcı olacaktır.

Etik kurallara dikkat edin

Ahlaklı ve etik iş kurallarına önem veren bir ortak ile ileri gitme şansınız yüksek. Ortaklık kurarken karşınızdaki kişinin ahlaki ve etik kurallarını öğrenmeli ve olumlu davranışları olan kişileri ortak olarak düşünmelisiniz.

İlişkinizi saygı üzerine kurulu olmalı

Güven aşamasından sonra bir diğer önemli kriter de karşılıklı saygı. Ortağınızla ilişkinizi karşılıklı saygı kriterleri çerçevesinde oluşturmanız hem işinizde hem de bireysel hayatlarınızda sizi iki seviyeli ve uyumlu ortak yapacaktır.

Farklılılarınıza sahip çıkmalısınız

Ortağınızın her konuda size benzemesindense sizden farklı bir bakış açısına sahip olması girişime yeni bir perspektif kazandırması ve iş yapış şeklinde farklı yöntemler denemesi açısından avantaj taşır. Farklılıklarınıza sahip çıkarak gelişim kaydedebilirsiniz.