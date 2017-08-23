‘Girişimcilik ve inovasyon’ ders oldu

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağrı Bulut koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa’da Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi” konulu projenin kapanış seminerine akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında, üniversite ve iş dünyasının katkılarıyla, Girişimcilik ve inovasyon yönetimi” adlı çağın gereklerine uygun yeni bir ders ve derse özel bir de akademik kitap hazırlandı. 2014-2017 döneminde uygulanan projede, Yaşar Üniversitesi koordinatörlüğünde Almanya’dan Hohenheim Üniversitesi, Slovenya’dan Primorska Üniversitesi, Avusturya’dan Brainplus kuruluşu ve Ege İhracatçı Birlikleri ortak olarak yer alırken Ege Genç İşadamları Derneği de proje destekçisi oldu. Projenin kapanış semineri Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampusunda gerçekleştirildi.

İŞ DÜNYASI VE AKADEMİK CAMİANIN GÖRÜŞLERİYLE HAZIRLANDI

Açılışta konuşan Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Çağrı Bulut ise, “Girişimcilik dersi verirken öğrencilerimizin inovasyon ve yeni iş fikirlerine yönelik arayışları, bu konularda ders içerikleri ile mevcut eğitim yöntemlerinin eksikliğini görmemizi sağladı. Yurtdışındaki akademisyen meslektaşlarımla görüştüğümde de bu eksiğin sadece ülkemizde değil AB ülkelerinde de olduğunu tespit ettik. 4 ülkeden akademisyenler, girişimciler ve iş adamlarıyla bir içerik yönetimi oluşturuldu. İş dünyası ders konularının belirlenmesini sağlarken ders içeriği ve yenilikçi eğitim yöntemleri için tüm dünyadan 3 bine yakın akademisyene ulaştık. Bir tarafın ders anlatıp diğer tarafın dinlediği değil de farklı eğitim modelleriyle çağın gereklerine uygun yöntemler belirlendi” dedi.

İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞMA PROGRAMIMIZIN AYRILMAZ PARÇALARI

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, projenin başarısının, büyük ölçüde akademi ve iş dünyasının görüşlerinin alındığı geniş kapsamlı bir saha çalışmasına dayalı olmasında yattığını belirterek, Bizim için önemli olan bir başka yönü, girişimcilik ve inovasyon gibi iki kavramı uzun süredir çalışma programlarının ayrılmaz parçası yapan bir sivil toplum kuruluşu olan EGİAD’ın dönem etkinlikleri ile birebir örtüşmesi. Teknolojideki gelişmeler ve dönüşüm eğitim sistemimizde de inovasyon odaklı, sistem düşüncesine dayalı yeni bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. Bunu yapmadığımız takdirde çocuklarımıza ve gelecek nesillere en büyük kötülüğü yapmış olacağız” diye konuştu.