Girişimcilerin En Çok Kullandığı Uygulamalar

Girişimcilerin telefonlarından eksik etmedikleri uygulamalar daha organize bir hayat yaşamalarını kolaylaştırıyor. İnternet dünyasını, bütçeyi ve daha fazlasını kontrol edebilmek için girişimcilerin kullandıkları uygulamalardan sizde faydalanın! İşte o uygulamalar…

Mint

Girişimciler için telefonlarında kullanabilecekleri en profesyonel bütçe takip uygulamasıdır. İOS ve Android versiyonları bulunan uygulama bugüne kadar 8 milyon kez indirildi. Gelir gider yazma, kredi ve banka kartlarının yönetimi, yatırım hesaplamaları gibi özellikleri sayesinde bütçe takibi yapabilirsiniz. Uygulamayla haftalık, aylık veya yıllık gelir, gider, borç ve kredi kartı harcamalarınızı grafiksel olarak inceleyebilirsiniz. Üstelik bu grafiklerin raporlarını email adresinize gönderebilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Google Keep

Google Drive ile uyumlu şekilde çalışan Google Keep uygulaması şu ana denk 500 milyon indirim sayısına ulaştı. Uygulamayı girişimciler için çok cazip kılan özelliğin sesli not alabilme yeteneği olduğunu ifade edebiliriz. Bu sayede yürüyüş anında bile hızlıca not alabilirsiniz. Uygulamanın Drive ile senkronize olması da aldığınız notları daha sonra bilgisayar üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Pocket

Pocket, bugüne kadar 50 milyon indirim sayısına ulaştı. Başarılı uygulamanın girişimciler için cazip olan yönü ise online ve offline içerik okuma esnekliği sunabilmesidir. İnternette dolaşırken zaman buladığınızdan dolayı okuyamadığınız bir içeriği Pocket ile kaydedebilir ve daha sonra offline olarak okuyabilirsiniz. Bu özellik sayesinde finans haberleri, yeni çıkan ürünler veya herhangi bir girişimcilik hikayesinden ders çıkarmak için arşiv oluşturabilirsiniz.

Flipboard

Girişimcilerin asla telefonlarından eksik etmedikleri içerik uygulaması Flipboard, 500 milyon kez indirildi. İnternette dolaşırken ilgi alanınıza girmeyen ve bilgi kirliliği yaratan haber veya içeriklerden kurtulmak için kullanabilirsiniz. Uygulamaya sosyal medya hesaplarınızı da bağlayabilir ve buradaki içerik yayınlarının da ilgi alanınızla örtüşmesini sağlayabilirsiniz. Böylece kendi yayın politikanıza uygun olmayan içerikleri görmek zorunda kalmazsınız.

Basecamp

Basecamp uygulamasına kendi ekibimizi ekleyebilir ve ekibe atadığınız yeni işlerin durumlarını anlık olarak izleyebilirsiniz. Uygulamayı girişimciler için vazgeçilmez yapan da ekibin izlenmesi ve performansa göre değerlendirmelerin yapılabilmesidir. Uygulama sayesinde ekipten birine atadığınız işin ne kadar sürede tamamlandığı veya tamamlanacağı, ücretinin ne olacağı gibi çeşitli detaylara vakıf olabilirsiniz.

Slack

5 milyondan fazla kullanıcıya sahip Slack ile Basecamp uygulamasının ekipleri bir araya getirme özellikleri benzerlik taşıyabilir. Ancak Slack, tamamen grup yönetimine odaklanan bir uygulamadır. Girişimciler kendi grupları arasında her türlü dosya ve evrak gibi bilgileri Slack üzerinden paylaşabilir. Paylaşılan tüm dosya ve bilgilere daha sonra ulaşılabilmesi için Slack içerisinde arşivlenebilir.

TrackMaven

Birçok girişimci için rakiplerini ve sektörlerini takip etmek önemlidir. TrackMaven ile girişimciler diledikleri sektör ve rakipleriyle ilgili tüm gelişmeleri takip edebilir. Uygulama sayesinde birden fazla kaynağa başvurma gereksinimini ortadan kaldırabilirsiniz. Uygulamanın özelleştirilebilir yapısı sayesinde yalnızca bulunduğunuz sektörle ilgili gelişmeleri bildirim olarak alabilirsiniz.