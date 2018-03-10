Girişimcilerin bir günü nasıl geçiyor?

Dijital dünyanın liderleri olarak anılan girişimciler yaptıkları yeniliklerle çağın trendlerini de belirliyorlar. Birden çok işle aynı anda ilgilenen ve sürekli toplantı halinde olan bu isimler hayatlarını daha programlı yaşamaya çalışıyor. Elon Musk, Bill Gates, Larry Pages ve Jeff Bezos gibi isimler günlerini programlarken uyku, spor, kitap okuma ve aileyle birlikte olma gibi kriterler ise günlük rutinde olmazsa olmazları belirliyor. İşte girişimcilerin bir günü:

Uyku saatleri az

Ünlü girişimcilerin uyku düzenleri birbirlerine göre farklılık gösterse de genellikle 8 saatten daha az süren bir uyku rutinleri var. Elon Musk genellikle 6 saatlik bir uyku ile idare ederken, Starbucks CEO'su Howard Schultz ise güne en erken başlayan isimler arasında bulunuyor. 4-5 saatlik uyku ile kendini dinç hisseden Schultz'un yanı sıra Zuckerberg ise en geç 7'de kalkarak köpeklerini gezdiriyor.

Spor olmazsa olmaz

Spora hayatlarında önemli bir yer ayıran girişimciler çok çeşitli egzersizler yardımıyla güne motive oluyorlar. Richard Branson sabah sörf yapmadan işe başlamadığını belirtirken, Jack Dorsey ise meditasyon veya uzun bir koşu sonrası kendini daha iyi hissettiğini ve güne enerjik başladığını belirtiyor.

E-maillerini kontrol ederek işe başlıyorlar

Dünyaca ünlü girişimciler gözlerini açtıktan sonra ilk iş olarak maillerini kontrol ediyorlar. Cevaplanması gereken maillerden sonra sıra iş akışı ve toplantı programlarını gözden geçirmeye geliyor. Bill Gates sabahları tüm iş akışını kontrol etmeyi severken, Zuckerberg ise spordan sonra maillerini cevapladığını belirtiyor. Günde 9-10 saat çalışan girişimcilerin işlerini ise toplantılar ve proje takibi gibi konular oluşturuyor.

Sevdikleri ile vakit geçirmeyi ihmal etmiyorlar

Ünlü girişimciler her ne kadar yoğun çalışsalar da mutlaka ailelerine ve sevdiklerine de zaman ayırıyorlar. Mark Zuckerberg çocuğu ile birlikte oyun oynamayı sevdiğini belirtirken, Bill Gates ise eşi ve çocukları ile birlikte çeşitli aktivitelere katılarak zamanını ailesiyle geçirmeyi sevdiğini belirtiyor.

Mutlaka okumaya zaman ayırıyorlar

Kitap okumaya mutlaka zaman ayıran girişimciler kendilerini geliştirmek ve farklı görüş açılarını öğrenmek için kitabın hayatlarında vazgeçilmez olduğunu belirtiyorlar. Mark Zuckerberg haftada en az 1 kitap okurken, beğendiği kitapları takipçileriyle paylaşıyor. Bill Gates ise vizyonunu geliştiren kitaplar okumayı çok sevdiğini söylüyor.