Girişimcilerin başarısızlıklarından çıkarabilecekleri 7 ders

Her insan hayatında bir başarısızlık yaşar. Bu nedenle başarısızlığın bir sonuç değil, hedefe ulaşmak için elde edilen birikimler olduğu söylenir. Başarısız girişimcilerin yeni atılımlarını daha iyi temeller üzerine kurmak için alacakları dersler ise şöyle sıralanabilir:

Planlar her zaman tutmayabilir: Her girişimci gibi ilk atılımınız için mükemmel analizler yapmış olabilir ve iş planınızın kusursuz olduğunu sanabilirsiniz. Ancak piyasadaki gerçekliklerin öngörülerinizin dışında seyretmesiyle bir anda her şey değişebilir. Dolayısıyla iflas bayrağını çekebilirsiniz.

Farklı olmak her zaman kazandırmaz: Yeni girişimcilerin başarılı olmalarını sağlayacakları temel kriterlerden birisinin girecekleri sektöre yönelik yeni yaklaşımlar sunmaları olduğu sanılıyor. Ancak gerçek böyle değil. Girmek istediğiniz sektöre yönelik doğru bir pazar ve rakip analizi yapıldığında farklı bir yönünüz olmasa da rakiplerinizi geçebilirsiniz.

Doğru kişileri seçmek başarının yarısıdır: Yeter ki bir girişimde bulunayım tutkusuna kapılarak alelacele ortaklarınızı veya ekibinizi seçmek başınıza bela olabilir. Kaldı ki, birçok girişimin başarısız olmasının temel nedenlerinden birisi, uyumsuzluk…

Yeni oyuncu olmaya değip değmeyeceğini düşünün: Birden fazla oyuncunun yer aldığı bir sektör içerisinde başarılı olabiliriz şeklindeki heyecana getirecek cümlelerin gerçek analizlerle desteklenmesi gerekiyor. Çünkü birden fazla oyuncunun olduğu sektörde ön plana çıkabilmek için fiyatlarınızı kırmanız gerekir. Bu ise, maliyetlerin bir süre sonra karşılanamayacağı gibi durumlar meydana getirebilir.

Ya tutarsa mantığı asla işe yaramıyor: Özellikle ihtiyaç duyulan bir işe yönelik yapılan yatırımlarda kapsamlı bir analiz yapmaktansa doyumsuz pazarın gücüne çok fazla güvenilir. Buna kapılarak bir girişimde bulunmayın.

Yanlış finansal hesaplar: Yeni girişimciler, çabuk para kazanabileceklerini düşündükleri için finansal hesaplarını doğru yapamıyor. Dolayısıyla kısa süre içerisinde yatırım veya gelir elde edemediği için başarısız oluyor.

Başlangıç sermayesi şart: İyi bir fikir bile olsa onu tanıtacak paranızın olmaması halinde kara geçebilmeniz mümkün olmuyor. Bu durum farklı bir fikir üzerine kurulmayan girişimler için daha fazla geçerli bir kuralı ifade ediyor.