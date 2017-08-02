Girişimcilere küresel fırsat

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent’in verdiği destekle oluşturulacak platformla yüksek katma değerli ürün ve hizmet üreten yerli teknoloji firmalarının küresel pazarlarda yer alması sağlanacak. INNOGATE ile 2 yıl içerisinde 100 yerli teknoloji firması ABD pazarına açılacak. Programa seçilecek firmalar hedef pazar ABD’ye yönelik danışmanlık eğitimi alacak. Kurulacak Teknoloji Üretim Merkezi, firmalara ürün geliştirme için teknolojik altyapı sağlayacak. Firmalar, ABD’de San Francisco ve Chicago’da kurulacak yönetim ofisleri ile potansiyel müşteriler, yatırımcılar ve diğer girişimcilerle buluşturulacak. Proje bitiminde İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bir girişimcilik fonu da kurulacak. Programın sözleşmesi İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca arasında imzalandı. İmza töreninde konuşan Şahin, “Projenin model niteliğinde olduğunu görmekteyiz. Bu projeyle İstanbul, sadece Türkiye’nin değil, tüm bölge ülkelerinden firmaların ABD pazarına açılmayı düşünmeden önce istifade etmeyi planlayacağı uluslararası bir cazibe merkezine dönüşecektir” dedi.