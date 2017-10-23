Girişimciler Startup İstanbul’da buluştu

Yeni internet girişimleri ve internet sektörünün geleceğine yön veren konuşmacılarıyla geçtiğimiz dört yıla damgasını vuran ve ABD, Avrupa ve Asya’dan gelen binden fazla katılımcıyı, 500’den fazla girişimciyi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in stratejik partnerliğiyle ağırlayan Startup İstanbul, UNIQ Hall Istanbul’da MEF Üniversitesi’nden Prof. Erhan Erkut ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin açılış konuşmalarıyla başladı.

Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Girişimcilik genç olmanın olmazsa olmaz parçasıdır” tweeti ile başlayan Prof. Erhan Erkut, bu cümlenin nedenlerini şu sözlerle anlattı: “Şu anda dünyanın fındık ihtiyacının %75’ini üretiyoruz. Fakat bu ithal ettiğimiz iphone miktarını karşılamaya yetmiyor.

Türkiye mali açık veren ülkeler sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Bu açığı kapatmamız fındık ihracatıyla mümkün değil, daha çok katma değer yaratan, yüksek teknoloji değerine sahip ürünler üretmemiz gerekiyor.”

“Startup İstanbul 2017” etkinliğinde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023 yılında Türkiye’nin dünya ticaretindeki payını yüzde 1,5’e çıkarmayı ve Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almasını hedeflediklerini belirterek, “Bu hedeflere Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve girişimcilik olmadan ulaşmak mümkün değil.

2015’te Sapanca’da düzenlediğimiz çalıştayda önemli hedefler belirledik, Türkiye ve İstanbul’u bölgede lider bir girişimcilik merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunun yanında, ihracatımızın yüzde 20’sinin start-up şirketler tarafından yapılmasını, global start-up ekosisteminde ilk 10’a girmeyi istiyoruz” dedi.

Tüm dünyadan Startupların Türkiye’ye olan ilgisi gün geçtikçe artıyor

Draper Üniversitesi’nin kurucusu ödüllü girişimci Tim Draper ise ilham veren konuşmasında başarılı bir girişimcinin bu uzun yolda defalarca kaybedebileceğini vurguladı.

Startup İstanbul’la ilgili değerlendirmede bulunan Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir ise “Tüm dünyadan girişimcilerin Türkiye’ye olan ilgisi gün geçtikçe artıyor. Bunu çok yakından gözlemleme fırsatı buluyor. Startup İstanbul olarak bu sene de tüm dünyadan 21 bin girişimin başvurusunu aldık.

Bunu bir fırsata dönüştürmeliyiz. İstanbul’u dünyanın önemli girişimcilik merkezi yapabiliriz. Burada çıkartacağımız katma değeri yüksek girişimcilerle ekonomimize çok ciddi fayda sağlayabiliriz.” dedi.