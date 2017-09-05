Girişimciler kuluçkaya yattı

GİRİŞİMCİLİĞİN ilk adımı bir fikrin hayata geçirilmesi. Yeterli finansal destek ve doğru mentor yardımı, bir fikrin hayata geçirilmesindeki en önemli adımların başında geliyor. Bu noktada girişimcilerin yardımına kuluçka (incubation) merkezleri koşuyor. Türkiye’de

son yıllarda sayılarını arttıran kuluçka merkezleri, girişimcilerin başarı hikayeleri yazmalarındaki en önemli desteklerden biri. Peki kuluçka merkezleri tam olarak nasıl çalışıyor?



Kuluçka merkezleri, girişimcilere ufak finansal destek sağlıyor ve bunun yanı sıra mentorluk hizmetleri, networking (tanışma) aktiviteleri, yatırımcıyla girişimci arasında köprü olmak, profesyonel hizmetlerin nereden ve nasıl alınacağı gibi farklı alanda imkanlar yaratıyor. Bunun da bir karşılığı oluyor. Birçok kuluçka merkezi verdikleri hizmetler karşılığında girişimcilerden hisse alıyor. Yüzde 3 ile yüzde 5 arasında değişen oranlarda hisse alan kuluçka merkezleri, girişimleri kabul ederken seçim aşamasından geçiriyor. Kuluçka merkezlerinin en büyük avantajlarından biri ise gerek teknik anlamdan gerekse sosyal ve motivasyonel anlamda birçok girişimi aynı çatı altında buluşturmaları. Bu buluşmadan ise güçlü bir sinerji yaratılıyor.



EN ÇOK ABD’DE

Girişimcilik ekosisteminin hızla büyümesiyle kuluçka merkezlerinin de sayısı hızla artıyor. Günümüzde dünyada toplam 20 bin civarında kuluçka merkezi bulunuyor. En çok kuluçka merkezi, tahmin edilebileceği üzere girişimcilik ekosisteminin merkezi haline gelen ABD’de yer alıyor. Dünyadaki toplam kuluçka merkezlerinin yüzde 33’ü ABD’de yer alıyor. İkinci sırada ise İngiltere, Almanya ve Çin geliyor. Kuluçka merkezlerinin sayısı Türkiye’de de hızla artıyor.



İŞTE TÜRKİYE’DEKİ KULUÇKA MERKEZLERİ

Anadolu Üniversitesi ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi: Girişimci adaylarına teknoloji tabanlı iş fikirlerini, aldıkları eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmetleriyle olgunlaştırarak fon kaynağı sağlayabilecekleri destek programlarına başvurmaları için projelendirme desteği, ücretsiz çalışma ofisleri, ofis araçları, internet ile üniversitenin teknolojik alt yapı ve laboratuvarlar imkanlarından faydalanma gibi ön kuluçka hizmetleri sunuyor.



ATOM Ön Kuluçka Merkezi: 2008’de ODTÜ Teknokent Yönetim AŞ bünyesinde kurulmuş bir ön kuluçka merkezi. Merkezin amacı, oyun geliştirme ve animasyon teknolojileri alanlarında faaliyet göstermekte olan veya gösterme ilgisi olan ekiplere bir yıl süreyle çeşitli destekler sağlayarak sektörün güçlenmesini sağlıyor.



BIC101 Hızlandırma Programı: BIC Angel Investment tarafından hayata geçirilen bir hızlandırma programı. Program süresince alanında uzman bir mentor ile eşleştirilen girişimcilere ortak çalışma alanı yanı sıra ürün geliştirme, teknik alt yapı, bulut servisleri ve diğer temel ihtiyaçları için destek sağlanıyor.



Etohum Girişim Hızlandırma Programı: 2007 yılında Burak Büyükdemir tarafından kurulmuş bir girişim hızlandırma programı. Etohum yeni ekonomi konusunda bilgi ve fikir sahibi, kendi internet şirketini kurmak isteyen girişimcilerle şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.



Fikir Küpü: Teknopark İstanbul bünyesinde çalışmalarını sürdüren 2014 Nisan ayında açılan bir kuluçka merkezidir. Bünyesindeki tüm firmaların için hem kendi içlerinde hem de Türkiye ve dünya ekosisteminin tüm paydaşları ile birlikte iletişimde olup ortaklıklar kurabileceği bir ortam amaçlanıyor.



Founder Instute Istanbul Kuluçka Programı: 2009 yılında Silikon Vadisi’nde kurulmuş ücretli bir kuluçka programıdır. Fikir aşamasında olan ya da henüz fikir bulamamış girişimcilere destek olarak, teknoloji ağırlıklı fikirlerin hayata geçirilmesine destek sunuyor.



Garanti Partners: Her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimlerin, KOBİ’lerin ve büyüyen girişimlerin desteklenmesi, projelere ivme kazandırılması için hayata geçirilen bir kuluçka merkezi ve hızlandırma programıdır. Garanti Partners’ın stratejik ortağı Boğaziçi Üniversitesi Melek Yatırımcılık Platformu’dur (BUBA). Mentorluk eğitimleri bu yapı ile sürdürülmektedir.



Hackquarters Hızlandırma Programı: Hackquarters, hayata geçmek üzere olan fikirlerin daha hızlı ve doğru şekilde müşterilerine ve olası iş ortaklarına ulaşıp, güçlü bir şekilde ticari hayata atılmasına olanak sağlıyor. Özellikle girişimlerin global olması çok kritik, bu konuda da Silikon Vadisi ve daha bir çok yerde yapılan programlarla birlikte ortak programlar gerçekleştiriliyor.



İTÜ Çekirdek: Bir fikrin projeye, ürüne veya hizmete dönüşebilmesi için genç girişimcilere öncelikle araştırmalarını yapabilecekleri altyapı ve üstyapı olanaklarını temin ediyor. Maslak’ta, İTÜ Ayazağa yerleşkesindeki ARI 3 binası içerisinde konumlandırılmış 800 m2’lik ön kuluçka alanında, İTÜ Çekirdek’e başvurmuş ve kabul edilmiş girişimci gruplar projelerini geliştiriyor.



KWORKS: Koç Üniversitesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen bir girişim hızlandırma programıdır. Fikirlerin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir yenilikçi girişimlere dönüşmesi için girişimcilere ortak oluyor, finansal destek sunuyor ve mentörluk veriyor. Bu program, girişimlerin iş modellerini test edip büyüme eğilimi göstermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanıyor.



Sabancı SUCOOL Ön Kuluçka Merkezi: Katma değer yaratan, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon bazlı, gerçek bir ihtiyacı karşılayan girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri için destek veren bir ön kuluçka merkezidir.



Startupbootcamp İstanbul: Starters Hub bünyesinde olan bu program teknoloji odaklı girişimleri destekliyor. Girişimlere finansal destek sağlıyor, geniş mentor ağı ile girişimcileri yönlendiriyor ve ofis desteği veriyor.



TİM-TEB Girişim Evi: Girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmek, iş modellerini kurgulamak ve iş planlarını hazırlamalarına yardımcı olmak ve projelerinin geliştirilmesini sağlamak amacı ile kurulmuş iş geliştirme ve kuluçka merkezi



PİLOT: Türk Telekom, girişimcileri desteklemek, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve büyütmek, girişimcilerle işbirliği yaparak yenilikçi ürün ve servisler geliştirmek için ‘Pilot’ hızlandırma programını başlattı.



Yıldız Kuluçka Merkezi: Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyetlerini yürüten Yıldız Kuluçka Merkezi, teknoloji ve inovasyon odaklı olan projelerini büyütmek isteyenler girişimciler için destek veriyor.



Workinton Kuluçka Merkezi: Çok kısa bir zaman 13 startup ile hayata geçirilen merkezde, girişimciler mentorlardan yatırımlarına yön vermeleri yönünde tavsiyeler alıyor ve yatırımcılarla tek çatı altında buluşuyor.



İş Bankası Workup: Teknolojik bir iş fikri ya da erken aşama girişimi olanlar için İş Bankası tarafından hayata geçirilen Workup’ta, girişimciler Kolektif House Levent’te çalışma imkanı yakalıyor. Girişimcilere, melek yatırımcı bağlantılarından hukuk danışmanlığına kadar geniş çerçevede destek olunuyor.