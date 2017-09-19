Girişimci kursiyerler sertifikalarını aldı

Edirne Çalışma ve İş Kurumu, KOSGEB, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve SİROMA projesi işbirliğinde gerçekleşen eğitimler kapsamında başarılı olan kursiyerler, Edirne Sosyal Dayanışma Merkezi’nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

YENİ PROJE GELİYOR

SİROMA projesinde arabuluculuk görevini üstlenen Bahattin Ulusoy, kursların özellikle kadınlar üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu belirterek, “Bu sertifikalar size devletin bir imkanını sunuyor. SİROMA projesi kapsamında 25 dezavantajlı kişilere yönelik bir sertifikalı eğitim projesi düzenledik. İnşallah ekim ayında yine İŞKUR ve KOSGEP ortaklığıyla bir program daha yapacağız. Burada amacımız birkaç kardeşimizin işini kurması. Bizler devletimizin imkanlarını sizlerin de kullanmanızı istiyoruz. Biz fikirlerinizi proje olarak yazmaya hazırız. Siz yeter ki bunu isteyin” dedi.

İş fikirleri olan kursiyerleri destekleyeceklerini dile getiren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Balı, “Biz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak kadınlarımızın yanındayız. Kadınlarımız daha ayrıcalıklı. Onların aile ekonomilerine katkıda bulunması, ayaklarının üzerinde durabilmesi, kendi paralarını kazanabilir hale gelmesi için her türlü projeyi destekliyoruz. Bunun yanı sıra sosyal faaliyetlerde de bulunulan kurslar açıyoruz. Bu sertifikaların işinize yarayabileceğini umuyorum. Fikirlerinize her zaman destek olabileceğimizi bilmenizi isterim” dedi.