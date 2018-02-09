Giriş bedeli 10 bin TL’den başlıyor

GAYRİMENKUL sektörünün büyümesi ve gelişmesi alt sektörleri de harekete geçiriyor. Son 10 yılda Türkiye’de yerli ve yabancı zincirlerin yeni yatırımlarla girişimci sayısını arttırdığı sektör 2018’de adeta şube açma rekoru kıracak. 10’a yakın kurumsal markanın bulunduğu sektörde Altın Emlak, EMPA Gayrimenkul, ERA Gayrimenkul, Eskidji Gayrimenkul, MED/MAX Gayrimenkul, Realty World ve Remax yıl sonuna kadar 500’e yakın şube açacak. Sektörde hizmet veren markaların franchise giriş bedelleri ise 10 bin liradan başlıyor 122 bin liraya kadar çıkabiliyor.



1 YILDA 120 YENİ ŞUBE

Bu yıl en çok şube açmayı planlayan marka ise Altın Emlak oluyor. Şirket 2018 yılının sonuna kadar 120 yeni franchise ile anlaşmayı öngörüyor. Bu konuda sadece İstanbul değil Türkiye’nin birçok ilinde yatırımcılar aranıyor. Markanın franchise giriş bedeli ise 40 bin TL. İkinci sırada ise Empa Gayrimenkul bulunuyor. Şirketin yıl sonuna kadar açmayı planladığı şube sayısı 100’ü buluyor. Franchise bedeli ise 15 bin TL. 2017’de 75 yeni ofis açan Re/Max ise bu yıl 70 yeni ofis açmayı planlıyor. Markanın franchise giriş bedelleri ise bölge ve konuma göre değişkenlik gösteriyor.



SEKTÖR NASIL BÜYÜYOR?

Türkiye’nin en dinamik sektörlerinden biri olan gayrimenkul sektörü, birçok alt sektörü canlı tutarak ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Bugün gayrimenkul sektörünün büyüklüğü 100 milyar TL’yi aşarken 1.5 milyondan fazla insana da istihdam sağladığı tahmine diliyor. Sektör temsilcileri gelişmeleri şöyle değerlendiriyor: “Gayrimenkul danışmanlık sektörü ülkemizde yeni yeni markalaşmaya ve kurumsallaşmaya başladı. Daha nitelikli, güvenilir ve eğitimli uzmanları barındıran markalı danışmanlık ofislerine ihtiyaç her geçen gün artmakta olup artmaya da devam edeceğini ön görüyoruz. Sektör dünyada da hızla büyüyor. Bu pazarın hakimi Amerika. Gayrimenkul pazarlama alanında faaliyet gösteren birçok marka Amerika’da rekor büyümeler elde ediyor. Alıcı ve satıcıların yüzde 90’lık bir bölümü, gayrimenkul alırken veya satarken bir marka ile çalışmakta. Bu oranın Türkiye’de de artması için çalışıyoruz.”



PAZARLAMA VE PERSONEL DESTEĞİ DE BULUNUYOR

KURUMSAL markaların girişimcilerde aradıkları özellikler ve girişimcilere sağladığı destekler ise şöyle: “Girişimci bir ruha sahip olması, pazarlama satışı seven, kurumsal bir marka altında kendi işinin sahibi olması ve yönetmesi aranan özellikler arasında. Birçok marka girişimcilere eğitimler ve pazarlama alanında destek de oluyor. Bu konuda zaman zaman personel desteğinin de sağlandığı şubelerle iletişim hiç kopmuyor. Franchise için en önemli konu lokasyon oluyor. Lokasyon seçimlerinde de markaların özel formülleri uygulanıyor. Yeni girişimciler için bu konuda markalar tam destek veriyor. Çünkü markalar için şubelerin kapanması en son istenecek konuların başında geliyor.”