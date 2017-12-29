Giresun Belediyesi’nden sokak müzisyenleri için “Sokak Sahnesi”

Gazi Caddesi girişine kurulan sahnenin açılışına katılan Belediye Başkanı Kerim Aksu, gençlerin caddeye ayrı bir anlam kazandırdığını, daha rahat bir ortamda müzik yapmaları için bu hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi.





Sanatseverlerin katıldığı açılışta konuşan Belediye Başkanı Kerim Aksu “Şehrimizde öğrenim gören üniversite öğrencilerimiz var. Az önce İran’dan gelen öğrenci arkadaşlarımızla sohbet ettik. Giresun Üniversitemizde öğrenim gören toplam 30 bin öğrencimiz var. Belediye konservatuarında yaklaşık 2 bin öğrencimiz çeşitli sanat dallarında eğitim almaktadır. Gençlerimizin sanat sahnelerine çıkmaları için bu sahneyi hazırladık. Öğrenci arkadaşlarımız gelsinler burada hem eğlencesini yapsınlar hem de harçlıklarını çıkarsınlar. Bu şehir canlı bir şehir. Kimse rahatsız olmadan belli bölgelerde sokak müzisyenlerimiz yeteneklerini sergilesin istiyoruz. Bunun için kötü hava şartlarında müziklerini icra edebilecekleri için bu sahneyi yaptık. Şehrimize küçük de olsa bir dokunuştur. Avrupa’ya gitmenize gerek yok burada her şey var. Emeği geçenlere, sokak müzisyenlerini destekleyenlere ve buraya katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.





İlk olarak Gazi Caddesi girişine kurulan Sokak Sahnesi’nin sokak müzisyenlerinin olduğu şehrin diğer caddelerine de kurulacağı bildirildi.