Giderayak ABD’yi suçladı

İstifa mektubunun parlamentoda okunmasının ardından televizyondan bir açıklama yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Bağdat’la “barış ve diyalog konusunda ısrarcı” olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu: “Biz iyi niyetle özgür ve demokratik bir Irak için çaba sarf ettik. Ancak bunların demokrasi, hak ve hukuktan anlamadıklarını gördük. Bir kez daha anlaşıldı ki Kürdistan halkının tek dostu kendisidir.” Irak ve IKBY bayraklarının önünde konuşan Barzani, “Dağlarımızdan başka kimse arkamızda durmadı” dedi.

‘ZEHİRLİ HANÇER’

Peşmerge olmasaydı Irak’ın hiçbir şekilde DEAŞ’tan Musul’u geri alamayacağını savunan Kürt lider, rakip parti Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne bağlı peşmergelerin mevzileri terk etmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Kerkük için iyi bir hazırlık yapmıştık. Maalesef 16 Ekim gecesi bu büyük ihanet gerçekleşti. 16 Ekim gecesi, peşmerge ve halkımıza zehirli bir hançer sapladılar. 16 Ekim’deki bu ihanet olmasaydı durum çok daha farklı olacaktı.”

‘YAŞANANLAR İHANET’

“Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin ABD’nin gözleri önünde ve onların silahlarıyla Kürdistan’a saldırdığını” söyleyen Barzani, “ABD buna neden sessiz kaldı? Bu soruların sorulması lazım” ifadelerini kullandı. Kerkük’te yaşananları “büyük bir ihanet” olarak nitelendiren Barzani şöyle dedi: “Bu ihanetle Kerkük teslim edildi. Peşmerge çekildi ve Haşdi Şabi ile Irak ordusu hiç zorluk çekmeden Kerkük ve tartışmalı bölgelere girdi. Saldırı kararını çoktan almışlardı ve referandumu bahane ettiler.”

BARZANİ PEŞMERGE KALACAK

Barzani’nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, IKBY liderinin 1 Kasım’da istifa edeceğini önceki gün duyurmuştu. IKBY lideri de dün yerel parlamentoya gönderdiği mektupla bu bilgiyi teyit etti. Barzani parlamentoda okunan mektubunda “1 Kasım’dan sonra görevlerimi bırakacağım ve görev süremin uzatılmasını reddediyorum” ifadelerini kullandı. Barzani, “Bir peşmerge olarak kalacağım ve halkın kazanımlarını korumaya devam edeceğim” dedi. Katar merkezli El Cezire ise IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’nin Mesud Barzani’nin görevini bir süre için yürütebileceğini öne sürdü.

MECLİS ÖNÜNDE GERGİNLİK

IKBY meclisi Barzani’nin yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi’ne devredilmesini oy çokluğuyla kabul etti. Oturum sırasında Barzani yanlıları parlamentoyu bastı. Göstericiler güvenlik güçlerince durduruldu. Bu sırada silah sesleri de duyuldu.