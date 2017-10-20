Gıdanın geleceği masaya yatırıldı

Konferansta son 10 yıldır savaşlar, göçler, doğal afetler nedeniyle açlık artışa geçtiğini söyleyen ve 7.5 milyar insanın gıda güvenliğinin tartışılmasının zamanı geldiğini belirten TÜGİS başkanı Necdet Buzbaş, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030’a kadar açlığın sıfırlanmasını öngörüyor. Ancak artan talebe karşın arz azalıyor. Böyle devam edersek 2050 yılında iflasa gideceğiz.” diye konuştu. Türkiye’nin kırsal nüfusu artan ülkeler arasında 9. Sırada yer aldığını kaydeden Buzbaş, genç nüfusun tarıma yönlendirilmesi konusunun önemle tartışılması gerektiğini dile getirdi.