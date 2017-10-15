Gıdada üreticiye destek şart

“Gıda Enflasyonuna Farklı Bakış Açıları ve Tedbirler” konulu panelde konuşan Tort, “Orta ve uzun vadede kooperatiflerin çoğalarak büyük, güçlü ve kurumsal yapılar haline gelmesi, özel sektörün de bunun içinde yer alması gerekiyor. Böylece tüketicinin sofrasına daha uygun fiyatla ürün sunmak mümkün olacaktır” dedi.

180 KOOPERATİFLE İŞ

Migros’un Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatifleri ile en fazla çalışan perakendeci olduğunu söyleyen Tort, şu bilgileri verdi: “Biz, meyve-sebzede temin ettiğimiz ürünlerin yarıya yakınını doğrudan müstahsil ve kooperatiflerden alıyoruz. Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilk ve en fazla çalışan perakendeci olarak 180 farklı kooperatifle çalışıyor, 3 bin 500 üreticiden aracısız alım yapıyoruz. İyi Tarım Uygulamaları (İTU) kapsamında 2010 yılından bu yana Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte üreticilerin sürdürülebilir tarım yapmasına ve devlet teşviki almasına katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar alınan teşvik 260 milyon TL’yi buldu. Firenin azaltılması için tarladan rafa, son teknolojiden faydalanarak en iyi lojistik yöntemlerini kullanıyoruz. 11 dağıtım merkezimizi ürün alım bölgelerimize kurduk. Ürünlerin kasalama-paketleme-soğuk nakliye ve diğer dağıtım işlemlerinin hepsini biz yapıyoruz. Böylece hem tüm süreci yakından takip edebiliyor, hem de üreticinin yükünü azaltıyoruz. Tedarik zincirinde ne kadar güçlü iseniz, fire oranınız da o kadar azdır. Soğuk zincir taşıma ve depolama sistemimizle tarladan rafa 30 saatte, tam 3 bin 200 çeşit farklı ürünü taptaze ulaştırıyoruz.”

20 MİLYON AİLENİN MUTFAĞINA GİRİYORUZ

ÖZGÜR Tort, kırmızı etin üzerinde hassasiyetle durdukları bir konu olduğunu, tüketicilere uygun fiyatla et sunabilmek için açılacak kanallara ve Et Süt Kurumu’nun planladığı uygulamalara Migros ve perakendeciler olarak tam destek vereceklerini, Tarım Bakanlığı’nın bu konuda bilgilerini beklediklerini ifade etti. Migros’un 1000 civarında yerli besici ile çalıştığını anlatan Tort, “Yılda 22 bin ton kırmızı et üretimimizle 20 milyon ailenin mutfağına giriyoruz. Et ürünlerinde fireyi en çok etkileyen unsur uzmanlık. Migros Perakende Akademisi’nde eğittiğimiz kasaplarımız, üretim hatlarımız ve map ambalajlama tekniğimiz ile imhalarımızı yarı yarıya azalttık” dedi.