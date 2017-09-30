Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci hastanelik oldu

Alınan bilgiye göre, ilçede bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, öğlen yemek yedikten sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle nöbetçi öğretmene başvurdu. Yurtta şikayetlerin artması üzerine nöbetçi öğretmen, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Yurda gelen ekipler, 20 kız öğrenciyi Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Daha sonra aynı şikayette bulunan yurttaki 43 öğrenci de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha sonra şikayeti artan 17 öğrenci daha hastaneye kaldırıldı. Bunlarla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenci sayısı 80’ene ulaştı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve Mut İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, hastaneye giderek, öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, “Yurtta toplam 135 öğrenci bulunmakta. Öğle yemeğinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle önce 63 öğrenci hastaneye intikal ettirilmiş olup bu sayı daha sonra 80 öğrenciye çıktı. Şu an öğrencilerin hayati tehlikesi yok” dedi.

Mut İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin ise, “Yurtta öğle yemeğinde gıda zehirlenmesinden dolayı önce 63 öğrenci Mut Devlet Hastanesine ambulanslarla gönderildi. Bu sayı daha sonra 80 öğrenciye ulaştı. İlçeye Karaman, Silifke, Erdemli ve Mersin’den ambulanslar geldi. 35 öğrenci şuan Mut Devlet Hastanesinde müşahede altında. 21 Öğrenci Karaman, Silifke, Erdemli ve Mersin Devlet Hastanelerine sevk edildi. 24 öğrenci ise taburcu oldu. Yemeklerin incelenmesi için numunesi gönderildi” dedi.