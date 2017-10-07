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Gıda fuarı Anuga, Köln’de başladı

Hakan AYTAŞ / KÖLN, DHA
07.10.2017 - 15:10 | Son Güncelleme:

Dünyanın en büyük uluslararası gıda fuarı ANUGA 2017, Almanya’nın Köln kentinde kapılarını açtı.

11 Ekim Çarşamba günü sona erecek fuara, 107 ülkeden toplam 7 bin 405 şirket katılıyor. Anuga’da ilk beş sırada, İtalya 853, Almanya 716, İspanya 546, Çin 543 ve Türkiye 298 katılımcı ile temsil ediliyor. Fuarın bu yılki partner ülkesi ise Hindistan.
Anuga’ya katılan Türk firmaları yeni ürünlerini tanıtma ve müşteri ağlarını genişletme fırsatı yakaladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, gıda sektöründeki Türk firmalarının kendilerini hem kalite hem de sunum açısından geliştirdiklerini söyledi. Anuga’ya gelirken Türk iş insanlarının vize konusunda yaşadıkları sıkıntının arttığına dikkati çeken Topçu, şöyle konuştu:

Gıda fuarı Anuga, Köln’de başladı

VİZE SIKINTILARI AŞILAMIYOR
“Vizeler konusunda sıkıntı var maalesef. Biz Avrupa Birliği ve Almanya’nın Türk tüccarlara biraz daha kolaylık sağlamalarını arzu ediyoruz. Oldukça fazla evrak isteniyor. Verilen vize süreleri kısalırken, vize alma süreleri uzuyor. Eskiden üç günde alınan vizeler son dönemlerde maalesef bir hafta, 10 güne kadar çıktı. Burada da katılımcı firmalardan maalesef zorluk çeken vatandaşlarımız oldu. Bu konuda bizim hükümetimizin çalışmaları var ama Avrupa Birliği tarafından da bu gayreti bekliyoruz inşallah.”

Gıda fuarı Anuga, Köln’de başladı

Gıda fuarı Anuga, Köln’de başladı

Etiketler: ALMANYA , Köln , ANUGA , gıda fuarı
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