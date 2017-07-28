Gıda fiyatlarına TMO hamlesi

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, TMO, gerektiğinde peşin veya kredili olarak hububat ithalatı yapabilecek. Önceki uygulamada, TMO, ithalat için Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu bakanlığın ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine Tarım Bakanlığınca görevlendiriliyordu. Bu süre de, 30-40 günü bulabiliyordu. Alınan kararla ise 40 güne kadar uzayan süreç, sıfırlanmış olacak. Gıda Komitesi’nin de, TMO’nun hızlı ithalat yapmasının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik kararları bulunuyordu. Yeni dönemde TMO, buğday, arpa gibi hububatların fiyatlarında, sıkıntılı olabilecek bir yükseliş gördüğünde, talimat beklemeksizin hızla harekete geçip, yurtdışından ithalat hakkını kullanabilecek. Bu ithalattan kaynaklanan zararı, geçmişte olduğu gibi, yine görev zararı olarak kabul edilecek ve Hazine tarafından ödemesi yapılacak. TMO’nun bu yetkisini hemen kullanması beklenmiyor. Hasatın bitmesinin ardından özellikle mart-nisan döneminde, piyasalarda olası sıkıntılara karşı böyle bir tedbirin alındığı ve gerekirse o dönemde TMO’nun yetkisini kullanabileceği belirtiliyor. Bu yetkinin kullanılmasına hiç ihtiyaç kalmama olasılığının da, bulunduğu ifade ediliyor.

TMO’ya hızlı ithalat yetkisinin, kısa zaman önce yürürlüğe giren “özel sektöre düşük gümrükle ithalat” düzenlemesini de sınırlaması bekleniyor. Ramazan Bayramı sırasında, hububat ithalatında özel sektkör için buğdayın ithalat gümrük vergisi yüzde 130’dan yüzde 45’e, arpanınki yüzde 130’dan yüzde 35’e, mısırınki ise yüzde 130’dan yüzde 25’e indirilmişti.