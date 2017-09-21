GİB'den yeniden yapılandırmada 2. taksit hatırlatması

Duyuruda, "Bu nedenle, yapılandırdığınız borçların 2. taksit ödemelerini 2 Ekim akşamına kadar yapmayı unutmayın. Ödemelerinizi, www.gib.gov.tr internet sayfamızdan, anlaşmalı bankalardan, vergi dairelerinden yapabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilen duyuruda, muhtemel yoğunluk sorunlarıyla karşılaşmamak için ödeme işlemlerinin son günlere bırakılmaması uyarısında bulunuldu.