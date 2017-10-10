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    Ghost Recon: Wildlands bedava oldu! İndirin

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 11:20 | Son Güncelleme:

    Tom Clany's oyun serisinin sevilen oyunu Ghost Recon: Wildlands, yeni ücretsiz PVP arena modunun çıkışı adına 12-15 Ekim 2017 tarihleri arasında ücretsiz bir şekilde oynanabilecek.

    "Tom Clany's" serisinin sevilen oyunu Ghost Recon: Wildlands, 4v4 PvP Arena modu "Ghost War" un çıkışı adına 12-15 Ekim 2017 tarihleri arasında UPlay üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. 10 Ekim 2017 tarihinde eklenecek Ghost War DLC'si ise oyuna sahip olanlar tarafından deneme sürüşüne çıkarılabilecek.

    Bu yılın Mart ayında görücüye çıkan oyun oldukça iyi yorumlar almıştı. Özellikle de Tom Clany's serisinin sevenlerini oldukça tatmin eden oyun, "battle arena PvP" tipi oyunların popülerleşmesiyle birlikte kendi 4v4 arena PvP modunu şimdi de görücüye çıkarıyor. Oyun içi görüntülerde bizim de oldukça iyi bulduğumuz oyun modunun gerçekten iyi olup olmadığını bu haftanın Perşembe ile Pazar günleri arasında anlayabileceğiz.

    Ghost Recon: Wildlands bedava oldu İndirin

    Webtekno'nun haberine gör oyun ayrıca hem Xbox, hem Playstation 4 hem de PC için bedava kullanıma girmesi haricinde, hafta sonu indirimi boyunca da %50 indirimle satışa sunulacak. Yani oyunu beğenirseniz oldukça iyi bir indirimle de tüm platformlardan sahip olabileceksiniz.

    Etiketler: Ghost Recon: Wildlands , oyun , oyun konsolu
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