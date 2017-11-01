‘Gezici kütüphane’ çocukları kitapla buluşturuyor

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘gezici kütüphane’ uygulamasıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar köylerinde yaşayan çocukların kitap ihtiyaçları gideriliyor.

Kamyonetten dönüştürülen, kasasında "Size bilgi taşıyoruz" yazılı gezici kütüphaneyle çocuklara ödünç kitap dağıtan görevliler, iki hafta sonra yeniden ziyaret ettikleri köylerde topladıkları kitapların yerine yenilerini veriyor.

Kırsalda kitap sıkıntısı çeken öğrenciler, ‘gezici kütüphane’yle okuyamadıkları kitaplara ulaşabilmenin mutluluğunu yaşıyor.



"VATANDAŞIN AYAĞINA KİTAP GÖTÜRÜYORUZ"

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Özbek, 18 köyde gezici kütüphane hizmeti verdiklerini söyledi.

Her hafta 9 köye kitap götürüldüğünü anlatan Özbek, "Gidilen her durakta 100'ün üzerinde ödünç ve iade işlemi yapılıyor. Haftada 2 bin kitabı gezici kütüphane aracılığıyla köylere ulaştırıyoruz. Gezici kütüphanenin kitap koleksiyonunda, yaş grubunu göz önüne alıyoruz. Koleksiyonumuzun yüzde 80'ini 6-15 yaş, geriye kalanını da yetişkinlere yönelik kitaplar oluşturuyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kütüphanelere sürekli kitap gönderdiğini belirten Özbek, "Halk kütüphanelerinin amacı bilgiye ulaşmada eşitliği sağlamak. Biz kitaba ulaşamayan vatandaşın ayağına kitap götürüyoruz" diye konuştu.



"ÇOCUKLARA BÜYÜK KATKI SAĞLADI"

DİMER Yaytaş Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olan Dilan Arat, köy okullarında okuma alışkanlığı olup kitaba ulaşamayan çok sayıda öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Köylerdeki çocukların şehirde oturan akranlarına oranla kitaba ulaşmada dezavantajlı olduğunu söyleyen Arat, şöyle devam etti:

"Gezici kütüphaneden önce öğrenciler kitap bulmakta zorluk yaşıyordu. Okuma saatlerinde kitabı olmayan öğrencimiz çoktu. Gezici kütüphaneyle artık bu sıkıntı sona erdi. Bizim için çok büyük bir gelişme. Çünkü köy şartlarında çocukların okumaya ve eğitilmeye ihtiyaçları var. Gezici kütüphane çocuklarımıza çok büyük katkı sağladı."



ÇOCUKLAR DA ÇOK MUTLU

Daha önce okumak istediği kitapları köyde bulamadığını söyleyen Esra Eser (13), sunulan hizmetten çok memnun olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Artık daha önce ismini bilmediğim kitapları da okuyabiliyorum."

Musa Bay (12) ise maddi durumlarının yetersizliği nedeniyle kitap alamadığını anlatarak, "Artık gezici kütüphane geldiği için yüzlerce kitap arasından 3'ünü seçip okuyorum. Kitap okuduğum zaman duygu ve düşüncelerim gelişiyor. Kelime dağarcığım daha fazla gelişiyor" dedi.

Zeynep Çitare (14) de gezici kütüphane hizmetinden çok mutlu olduklarını belirterek, “İki haftada 3 kitap okuyorum. Kitap okudukça hayal dünyamız gelişiyor, kendimizi daha iyi hissediyoruz" diye konuştu.