GEZGİN SEYYAHLAR HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ

Güneş Seyahat Sağlık Sigortası ile dünyayı gezerken kendini güvende ve özgür hissedip yeni deneyimlerin peşinde koşan bugünün seyyahları için ilham veren bir liste hazırladık.

Dünyayı adım adım dolaşarak ömrünü yeni yerler görmeye ve keşfetmeye adamış, günümüz gezginlerine ilham verecek Türk ve Dünya tarihinin en maceraperest seyyahlarını derledik.

MARCO POLO

Dünya’nın en tanınmış seyahhı kim deseniz hemen herkes Marco Polo diyecektir. 1254 yılında Venedik’te bir tüccarın oğlu olarak doğan Marco Polo, ilk seyahatini daha 6 yaşında babasıyla birlikte Çin’e giderek yaptı. Döndüğünde 15 yaşındaydı. Bu ilk seyahatinde Kubilay Han, kendisine altın bir tablet sundu. Bu altın tablet adeta bir kırmızı pasaport işlevindeydi ve yemek, at, rehber veya konaklama yeri gibi ihtiyaçlarına kolayca ulaşmalarına olanak sağlıyordu.

Marco Polo, 17 yaşına geldiğinde Kubilay Han’a bir mektup götürmekle görevlendirildi ve Pekin’e doğru yola çıktı. Sonrasında hem Akdeniz ve Karadeniz Limanları’na hem de Uzakdoğu’ya seyahatler yaptı. Anlatılarını hayalgücüyle destekledi. Batı toplumuna hayal perdesi arkasında, yarı gerçek bir doğu tasavvuru sundu. Seyahat edebiyatının en önemli eserlerini verdi.

IBN BATUTA

Orta çağın en büyük seyyahı ve Rıhlet-ü İbn Battûta diye bilinen seyahatnamenin yazarıdır. 1304 yılında Fas’ta doğan İbn Batuta, 22 yaşına kadar Fas’ın Tanca kentinde hukuk ve din tahsili aldı. İlk olarak Hac için Hicaz'a doğru yolculuğa çıktı ve İskenderiye'ye kadar uzanan bu seyahatiyle büyük yolculuklara başladı.

Mısır, Suriye, Arap yarımadası, Irak, İran, Doğu Afrika, Anadolu, Kuzey Türk illeri, Doğu Asya, Hindistan Çin, Endülüs ve Sudan gibi ülkeleri gören Ibn Batuta, bu ülkeleri tetkik edip yazdı. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş döneminde Anadolu'daki Türk beylikleri üzerine de İbn-i Batuta'nın kitabında çok detaylı bilgiler yer alıyor.

KRISTOF KOLOMB

1451 yılında İtalya’nın Cenova kentinde dünyaya gelen Kristof Kolomb, Kuzey Amerika kıtasına ilk ayak basan denizci ve kaşiftir. Ailesinin maddi durumu yetersiz olduğu için bir gemide tayfa olarak işe girdi. 14 yaşından itibaren deniz yoluyla birçok ticari geziye katıldı. 1492 yılında çıktığı ilk keşif gezisinde Bahamalar’da bulunan bir adaya ulaştı ve bu adaya San Salvador ismini verdi.

1493 yılında çıktığı ikinci seferine Karayip Denizi’ndeki adaları keşfetti. Bir sonraki gezisini 1498 yılında gerçekleştiren Kolomb, Trinidad Tobago ve Grenada adasını keşfetti. Dördüncü ve aynı zamanda son olan seferinde ise Çin’e ulaşmak için çıktığı seyahatte Orta Amerika kıyılarına ulaştı.

Amerika’yı keşfetmesiyle birlikte bu kıtada kolonizasyonu başlatan Kristof Kolomb, Hristiyanlığın yaygınlaştırılmasına da katkıda bulundu. Amerika’yı keşfeden Kristof Kolomb’u anmak amacıyla Amerika’da Ekim ayının ikinci Pazartesi günü Columbus Günü olarak kutlanır.

EVLİYA ÇELEBİ

Evliya Çelebi, tarihimizin en büyük seyyahı ve yine dünya seyahat edebiyatının en önemli isimlerinden… Çocukluğu ve gençliğinde çok iyi bir eğitim gören Evliya Çelebi, daha küçük yaşlarından itibaren içinde müthiş bir gezi isteğine sahipti.

Rüyasında İstanbul'da Ahi Çelebi Camii'ndedir. Orada büyük bir cemaat vardır ve peygamberimiz Hz. Muhammed'i baş tarafta görür. Peygamberimizin yanına gidip ondan şefaat dilemek arzusundadır. Fakat cesaret edip yanına gidemez. En sonunda bir cesaret yanına gider ama heyecandan "Şefaat ya Resulullah" diyeceğine, "Seyahat ya Resulullah" der ve böylece, 70 yaşına kadar sürecek seyahati başlar.

10 ciltten oluşan “Seyahatname” adlı eserinde realist bir gözlemle izlediği olayları sade ve zaman zaman da fantastik bir anlatımla herkesin anlayacağı şekilde deyimler kullandı. Çelebi, Anadolu, Kafkaslar, Girit ve Azerbaycan, Suriye, Filistin, Ermenistan ve Rumeli, Rusya ve Balkanlar, Avusturya, Kırım gibi yakın uzak coğrafyalardaki onlarca ülkeye ve yüzlerce şehre gitti.

Tarih, dünyanın her bir köşesini adım adım keşfeden binlerce seyyah ile doludur. Keşfetme arzusuyla farklı ülkeleri gezerken başınıza gelebilecek riskleri güvence altına almak ve kendinizi bir seyyah gibi hissedebilmeniz için Güneş Seyahat Sağlık Sigortası hep yanınızda! Modern seyyahlar için güvenli seyahat ipuçları ve Güneş Seyahat Sağlık Sigortası hakkında daha fazla bilgi için videomuzu izlemeyi unutmayın!